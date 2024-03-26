((فاليو)) تخطط لإصدار سندات توريق بقيمة 800 مليون جنيه الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: 3 بنوك و10 صناديق استثمار قامت بتغطية الإصدار الأخير
تعتزم شركة فاليو للشراء الآن والدفع لاحقًا طرح إصدار جديد من سندات التوريق بقيمة 800 مليون جنيه الشهر المقبل، بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.
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كانت الشركة قد طرحت إصدارا مطلع الأسبوع الجارى بقيمة 888 مليون جنيه.
وأضافت المصادر، أن هناك 13 مؤسسة مالية أغلبها صناديق استثمار وبعض البنوك قامت بتغطية كامل الإصدار، حيث شارك بنك“إيه بى سى مصر” بحصة تقدر بنحو 22.07% من الإصدار بقيمة 196 مليون جنيه، فيما اقتنص البنك العربى الأفريقى الدولى 45% من الإصدار بقيمة 400 مليون جنيه، فيما استحوذ بنك الأهلى الكويتى على حصة بنحو 7.88% بقيمة 70 مليون جنيه.
واقتنص صندوق استثمار بنك مصر النقدى 5% من إجمالى الإصدار بقيمة اكتتاب تصل إلى 44.4 مليون جنيه، فيما استحوذ صندوق استثمار البنك التجارى الدولى النقدى بحصة 13.88% بقيمة 123.26 مليون جنيه، واكتتب صندوق استثمار بنك قناة السويس النقدى“السويس اليومى” بنحو 1.13% بقيمة إلى 10 ملايين جنيه.
واكتتب صندوق فورى النقدى بقيمة 31.5 مليون جنيه بحصة 3.55% من الإصدار، وصندوق الاستثمار الأول للشركة القابضة المالية للطيران المدنى اقتنص 0.17% بقيمة 1.5 مليون جنيه، وقام صندوق ثروة لتأمينات الحياة بتغطية 0.39% بقيمة 3.5 مليون جنيه.
واستحوذ صندوق مصر لتأمينات الحياة على حصة 0.17% بقيمة 1.55 مليون جنيه، فيما كانت حصة صندوق أليانز لتأمينات الحياة تقدر بنحو 0.38% بقيمة 3.35 مليون جنيه، فيما شارك صندوق سى آى اسيتس مانجمنت النقدى بنحو 2.9 مليون جنيه بحصة من إجمالى الإصدار 0.33%.
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