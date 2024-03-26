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((فاليو)) تخطط لإصدار سندات توريق بقيمة 800 مليون جنيه الشهر المقبل

3/26/2024 11:25:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) مصادر: 3 بنوك و10 صناديق استثمار قامت بتغطية الإصدار الأخير

تعتزم شركة فاليو للشراء الآن والدفع لاحقًا طرح إصدار جديد من سندات التوريق بقيمة 800 مليون جنيه الشهر المقبل، بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.

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كانت الشركة قد طرحت إصدارا مطلع الأسبوع الجارى بقيمة 888 مليون جنيه.

وأضافت المصادر، أن هناك 13 مؤسسة مالية أغلبها صناديق استثمار وبعض البنوك قامت بتغطية كامل الإصدار، حيث شارك بنك“إيه بى سى مصر” بحصة تقدر بنحو 22.07% من الإصدار بقيمة 196 مليون جنيه، فيما اقتنص البنك العربى الأفريقى الدولى 45% من الإصدار بقيمة 400 مليون جنيه، فيما استحوذ بنك الأهلى الكويتى على حصة بنحو 7.88% بقيمة 70 مليون جنيه.

واقتنص صندوق استثمار بنك مصر النقدى 5% من إجمالى الإصدار بقيمة اكتتاب تصل إلى 44.4 مليون جنيه، فيما استحوذ صندوق استثمار البنك التجارى الدولى النقدى بحصة 13.88% بقيمة 123.26 مليون جنيه، واكتتب صندوق استثمار بنك قناة السويس النقدى“السويس اليومى” بنحو 1.13% بقيمة إلى 10 ملايين جنيه.

واكتتب صندوق فورى النقدى بقيمة 31.5 مليون جنيه بحصة 3.55% من الإصدار، وصندوق الاستثمار الأول للشركة القابضة المالية للطيران المدنى اقتنص 0.17% بقيمة 1.5 مليون جنيه، وقام صندوق ثروة لتأمينات الحياة بتغطية 0.39% بقيمة 3.5 مليون جنيه.

واستحوذ صندوق مصر لتأمينات الحياة على حصة 0.17% بقيمة 1.55 مليون جنيه، فيما كانت حصة صندوق أليانز لتأمينات الحياة تقدر بنحو 0.38% بقيمة 3.35 مليون جنيه، فيما شارك صندوق سى آى اسيتس مانجمنت النقدى بنحو 2.9 مليون جنيه بحصة من إجمالى الإصدار 0.33%.

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