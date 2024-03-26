المالية تستهدف 25% نموًا فى ضريبة الدخل فى العام المالى المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف وزارة المالية 25% نمواً فى حصيلة الضرائب على الدخل فى العام المالى 2024-2025 بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.

وأرجعت المصادر تلك الزيادة إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية المتوقعة على الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس، والضريبة على أدوات الدين الحكومى، بالإضافة إلى الحصيلة من المتأخرات الضريبية والضريبة على الدخول من التوظف.

موضوعات“المالية”: 88 منصة عالمية تنضم إلى“التسجيل المبسط للموردين” بحصيلة 250 مليون دولار “التخطيط” تناقش مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان 2024-2025 “المركزي للإحصاء”: متحصلات النقد الأجنبي تتراجع 24% بـ2022-2023

وكشف الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2022-2023 ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية إلى 516.3 مليار جنيه بمعدل نمو 33% عن العام المالى الأسبق 2021-2022، حيث شكلت 41% من إجمالى الإيرادات الضريبية البالغة 1.26 تريليون جنيه.

ورغم نمو الإيردات الضريبية فى العام المالى السابق فإن إجمالى الإيرادات العامة للدولة انخفض بشكل ملحوظ بالنسبة إلى مستهدفات الحكومة بقيمة 50.8 مليار جنيه لتصل إلى 1.56 تريليون جنيه.

وكشفت وزارة المالية أن إجمالى المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة بنهاية العام المالى الماضى ارتفع إلى397 مليار جنيه مقابل 347.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى الأسبق.

وشكلت المتأخرات الضريبية المُتنازع عليها 80% من المتأخرات بقيمة 316.1 مليار جنيه مقابل 294.8 مليار جنيه فى العام المالى 2021-2022.

وأوضحت أن 35% من المتأخرات لا يمكن تحصيلها، وتشمل تلك المتأخرات سوى الضرائب على القيمة المضافة والضرائب الجمركية والضرائب العقارية، لكن تضمن المتأخرات الأخرى المستحقة للمالية من المساهمات والفوائض والقروض والتى بلغت نحو 23 مليار جنيه.

وارتفعت المستحقات غير المتنازع عليها إلى نحو 80.9 مليار جنيه مقابل 52.8 مليار جنيه.

جديربالذكر أن“المالية” تستهدف 2.6 تريليون جنيه إيرادات متوقعة فى موازنة العام المالى القادم 2024-2025 منها 2 تريليون إيرادات ضريبية.