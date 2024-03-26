سوق الإسكان في الولايات المتحدة يواجه أكبر هزة منذ أعوام

MENAFN - Al-Borsa News) يمكن أن يشهد سوق الإسكان الأمريكي تحولاً كبيرًا في كيفية شراء الأمريكيين للمنازل هذا الصيف، بعد أن سوت مجموعة عقارية قوية دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار، ووافقت على تغيير القاعدة التي تملي كيفية تعويض وكلاء العقارات.

إذا وافق القاضي على التسوية، فسيبدأ تغيير القاعدة في منتصف يوليو، مما يترك قطاع العقارات يتدافع بشأن الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل شراء أو بيع المنزل.

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بموجب هذه التسوية، يحصل بائعو ومشترو المنازل على وكلاء خاصين بهم، والذين من المفترض أن يساعدوهم في التنقل داخل السوق.

ومعظم الوكلاء أعضاء في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين ويدفعون المستحقات ليكونوا جزءًا من منظمة تضم 1.5 مليون وكيل، وهذا يمكنهم من الوصول إلى قوائم الإدراج، حيث يمكن لوكلاء البائعين نشر العقارات المعروضة للبيع ويمكن لوكلاء المشترين رؤية المنازل المعروضة.

ويشيد المدافعون عن حقوق المستهلكين بالتسوية باعتبارها خطوة نحو الشفافية في سوق شراء المنازل.

قال ستيف بروبيك، الزميل البارز في اتحاد المستهلكين الأمريكي، والذي كتب على نطاق واسع عن قطاع العقارات:“من وجهة نظر المستهلك، هذه سوق معقدة وغير شفافة”، لكن بعد التسوية، سيصبح السوق“أقل غموضًا قليلاً”.

ويمكن أن تؤدي التسوية في النهاية إلى تغيير ما يُدرج ضمن سعر بيع المنزل، مما يوضح للمشترين بالضبط ما يدفعون مقابله.

عادةً ما يقسم وكلاء البائع ووكلاء المشتري العمولة، التي يدفعها بائع المنزل، فإن العديد من مشتري المنازل لا يدفعون لوكلائهم مباشرة. وبدلا من ذلك، يقوم البائعون بزيادة أسعار منازلهم للتعويض عن العمولة التي يدفعونها لوكلاء العقارات.

وعادةً ما تكون العمولات على المعاملات العقارية في البلدان الأخرى أقل، فمتوسط العمولة يبلغ 1.3% في المملكة المتحدة، فيما يقدر بـ2.5% في أستراليا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التغيير سيكون له تأثير على أسعار المنازل، على الأقل في المدى القصير، لكن الخبراء يتفقون على أن أسعار المنازل لن تتأثر في أي وقت قريب.

بينما يمكن للبائعين تسعير منازلهم بشكل أقل لأنهم لم يعودوا يتحملون تكلفة وكلاء البيع والشراء، فإن العديد من المشترين سيظلون يدفعون مقابل وكيلهم الخاص، فقط بطريقة أكثر مباشرة، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لشراء منزل قد تظل كما هي.

لكن التسوية يمكن أن تمكن المشترين من التفاوض بشأن المبلغ الذي يدفعونه لوكيلهم، الأمر الذي قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض التكلفة الإجمالية لشراء منزل، ورغم أنه لم يتضح أيضًا نوعية التغييرات التي ستجلبها التسوية إلى أسعار المنازل، إلا أن الخبراء يتفقون على أنها ستغير على الأرجح من يمكنه مواصلة العمل في قطاع العقارات.

فمن المحتمل أن تشجع التسوية المشترين على أن يصبحوا أكثر استثمارًا في من يختارونه ليكون وكيلهم، لأنهم سيدفعون لهم بشكل مباشر، مما يجعل الأمر أكثر تنافسية بالنسبة لوكلاء الشراء للعثور على العملاء.



