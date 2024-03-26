مرونة الاقتصاد البلجيكي تدعم الشركات الناشئة

يأتي اقتصاد بلجيكا الآن ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة اليورو، ويبدو أن شركاته الناشئة تستفيد من ذلك.

جاءت الدولة، الواقعة في وسط مرحلة من ازدهار الاتحاد الأوروبي بدءًا من جنوب السويد ومرورًا بباريس وصولاً إلى شمال إيطاليا، للمرة الأولى ضمن الدول العشر الأكثر تمثيلا في تصنيف صحيفة“فاينانشيال تايمز” للشركات الأسرع نموا في أوروبا، فهي تضم 15 شركة في قائمة“فاينانشيال تايمز 1000”.

يؤكد الاقتصاديون في البنك البلجيكي“كيه.بي.سي” على القوة الاقتصادية للبلاد، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأخير من 2023 نسبة 0.4%، على أساس ربع سنوي، وهو ضعف توقعاتهم.

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وكتب الاقتصاديون الشهر الماضي:“توضح المفاجأة الإيجابية استمرار مرونة الاقتصاد البلجيكي”، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله، البالغ 1.5%، يعادل ثلاثة أضعاف نظيره في منطقة اليورو.

وأضاف الاقتصاديون في“كيه.بي.سي”:“من اللافت للنظر أن بلجيكا واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي لم تسجل معدل نمو فصلي سلبي واحد منذ بداية 2022، وكان النشاط الاقتصادي في بلجيكا نهاية 2023 أعلى بنسبة 5.5% من مستواه قبل الوباء، مقارنة بـ3% فقط في منطقة اليورو”.

كان المحرك الرئيس هو منطقة فلاندرز الناطقة بالهولندية، فهي تضم أفضل الجامعات، ومدن صالحة للعيش، واقتصاد مفتوح يخدمه ثاني أكبر ميناء في أوروبا من حيث الحجم“أنتويرب بروج”، والعديد من المتحدثين باللغة الإنجليزية.

وعلى عكس منطقة والونيا الجنوبية الناطقة بالفرنسية، لا تتمتع منطقة فلاندرز إلا بإرث قليل من الصناعات الثقيلة، مثل تعدين الفحم وصناعة الصلب، كما أنها تميل إلى استضافة الشركات في الصناعات ذات هوامش الربح العالية وتتمتع بمكانة رائدة في العلوم الزراعية.

وبما أن بلجيكا دولة فيدرالية، فإن فلاندرز لديها حكومتها الخاصة أيضًا، والتي تسيطر على أكثر من نصف إنفاق الدولة، كما يعيش نحو 60% من سكان البلاد البالغ عددهم 11.7 مليون نسمة في الولاية، مع 11% آخرين في بروكسل، التي تقع في منطقة فلاندرز لكنها تصنف كمنطقة منفصلة.

يذكر أن اقتصاد فلاندرز يجري دعمه من خلال خطة مخصصة للمرونة، تهدف إلى الحفاظ على قدرته التنافسية، وتتضمن المساعدة المالية والإدارية للشركات الناشئة.

تقول ديسنا ليسبينوي، المتحدثة باسم هيئة فلاندرز للاستثمار والتجارة:“نحن نشجع بناء أنظمة بيئية كبيرة لشركاتنا، خاصة في مجال البحث والتطوير، والذي يُخصص له ما لا يقل عن 3.2% من ناتجنا المحلي الإجمالي، حيث تحتل فلاندرز موقع الصدارة في أوروبا في مجال البحث والتطوير.

إننا نتجاوز متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 2.1% والدول الرائدة الأخرى، ومنها هولندا والدنمارك”.

وذكرت ليسبينوي، أن القطاعات الأسرع نموًا تشمل علوم الحياة، والسيارات، والإعلام والترفيه.

وتشهد التكنولوجيا المالية أيضًا نموًا سريعًا، ومن بين الشركات الرائدة في هذا المجال شركة“بوم”، ومقرها أنتويرب، وهي عبارة عن تطبيق للفواتير أطلق في 2014 بحيث تتمكن الشركات والمستهلكين من تسوية الفواتير على هواتفهم، وحققت معدل نمو سنوي مركب قدره 87% بين 2019 و2022، وبلغت إيراداتها 2.27 مليون يورو في 2022.

ويوضح أنتوني دي بروين، مدير التسويق للشركة، أن بلجيكا مكان جيد لبدء الأعمال التجارية، رغم من اللوائح الصارمة التي دفعت البنك المركزي في 2018 إلى القول إن“بوم” كانت تخالف القانون، فهي كانت تعالج الأموال من خلال حسابه الخاص لثواني قبل تمريرها إلى المستلمين لكن لم يكن لديه الترخيص المصرفي الصحيح، وسرعان ما عدلت“بوم” أنظمتها للحصول على الموافقة.

أصبح رأس المال المغامر أكثر رسوخًا في هولندا، وتمتد مكونات قائمة“فاينانشيال تايمز 1000” في البلاد إلى العقارات والبرمجيات والتصنيع.

لكن الصورة الاقتصادية أكثر برودة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الهولندي بنسبة 0.1% فقط العام الماضي، بانخفاض من 4.3% في 2022، ويلقي البنك المركزي في البلاد باللوم في ذلك على تراجع التجارة العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.

يقول إدوين فان شيرينبيرج، المتحدث باسم مجموعة أصحاب العمل“في.إن.أو- إن سي.دبليو” و“إم.كيه.بي- نيدرلاند”، إن هولندا لاتزال قوية في العديد من قطاعات النمو، مثل الضوئيات والحوسبة الكمية والتكنولوجيا المستدامة.

قال أولاف سليبن، مدير البنك المركزي الهولندي، في مارس:“لا يزال مناخ الأعمال في هولندا جيداً، ومن المهم أن نحافظ عليه بهذه الطريقة. كما أن السياسات الحكومية الواضحة والمستقرة تعد ذات أهمية خاصة للشركات ذات الآفاق الاستثمارية الطويلة”.