القطاع المصرفى يترقب التشكيل الجديد لمجالس إدارات البنوك العامة

MENAFN - Al-Borsa News) يترقب القطاع المصرفى تغييرات على مجالس إدارات عدد من البنوك الحكومية التى أتمت مجالس إداراتها دورتين متتاليتين.

وبحسب المادة 136 من قانون البنوك، يجوز التمديد لمجلس إدارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة لمرة واحدة.

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وسادت حالة من التكهنات بين المصرفيين، بشأن من سيتولى رئاسة بنوك الأهلى ومصر، وكذلك بنوك القاهرة وقناة السويس، والعربى الأفريقى الدولى.

وفى تلك الأثناء علمت ((البورصة)) أن نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربى، قد أرسل رسالة بريدية لموظفى البنك بمناسبة انتهاء مدته القانونية، وكذلك فعل يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس بنك مصر.

وكان من المقرر أن تنتهى ولاية البنوك الحكومية فى سبتمبر الماضى، لكن رئيس الوزراء قرر نظراً إلى تبيعة البنوك الحكومية له مد فترة تلك المجالس إلى 6 أشهر أو لحين اعتماد الجمعية العمومية.

فيما تجتمع الجمعية العمومية لبنك قناة السويس الأحد المقبل لاختيار أعضاء مجلس إدارة البنك من بين المقبولين لدى البنك المركزى، بحسب ما جاء فى دعوة الانعقاد فى مطلع مارس المقبل.

وتنتهى فترة تعيين مجلس إدارة بنك القاهرة، لكن تعيين مجلس إدارة يتطلب موافقة الجمعية العمومية فى أول اجتماع لاعتماد القوائم المالية وفقاً لقانون 159 للشركات المساهمة.

وعلَّق حازم حجازى، الذى يشغل منصب الرئيس التنفيذى لبنك البركة ونائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2021، على أنباء توليه مجلس إدارة بنك القاهرة، بأنه لا علم له حتى الآن.

فيما قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبوظبى الأول ـ مصر، والذى كان من بين المرشحين لتولى رئاسة بنك حكومى، إن ما يتم تداوله لا يعدو كونه تكهنات وإن البنك المركزى وحده من يستطيع حسم تلك الشائعات.