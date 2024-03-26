القطاع المصرفى يترقب التشكيل الجديد لمجالس إدارات البنوك العامة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يترقب القطاع المصرفى تغييرات على مجالس إدارات عدد من البنوك الحكومية التى أتمت مجالس إداراتها دورتين متتاليتين.
وبحسب المادة 136 من قانون البنوك، يجوز التمديد لمجلس إدارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة لمرة واحدة.
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وسادت حالة من التكهنات بين المصرفيين، بشأن من سيتولى رئاسة بنوك الأهلى ومصر، وكذلك بنوك القاهرة وقناة السويس، والعربى الأفريقى الدولى.
وفى تلك الأثناء علمت ((البورصة)) أن نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربى، قد أرسل رسالة بريدية لموظفى البنك بمناسبة انتهاء مدته القانونية، وكذلك فعل يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس بنك مصر.
وكان من المقرر أن تنتهى ولاية البنوك الحكومية فى سبتمبر الماضى، لكن رئيس الوزراء قرر نظراً إلى تبيعة البنوك الحكومية له مد فترة تلك المجالس إلى 6 أشهر أو لحين اعتماد الجمعية العمومية.
فيما تجتمع الجمعية العمومية لبنك قناة السويس الأحد المقبل لاختيار أعضاء مجلس إدارة البنك من بين المقبولين لدى البنك المركزى، بحسب ما جاء فى دعوة الانعقاد فى مطلع مارس المقبل.
وتنتهى فترة تعيين مجلس إدارة بنك القاهرة، لكن تعيين مجلس إدارة يتطلب موافقة الجمعية العمومية فى أول اجتماع لاعتماد القوائم المالية وفقاً لقانون 159 للشركات المساهمة.
وعلَّق حازم حجازى، الذى يشغل منصب الرئيس التنفيذى لبنك البركة ونائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2021، على أنباء توليه مجلس إدارة بنك القاهرة، بأنه لا علم له حتى الآن.
فيما قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبوظبى الأول ـ مصر، والذى كان من بين المرشحين لتولى رئاسة بنك حكومى، إن ما يتم تداوله لا يعدو كونه تكهنات وإن البنك المركزى وحده من يستطيع حسم تلك الشائعات.
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