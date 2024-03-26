كيف ترى شركات التكنولوجيا المالية الإطار الرقابى لـالمركزى عليها؟

تباينت آراء شركات التكنولوجيا المالية بشأن التحديث الأخير للإطار الرقابى للبنك المركزى المصرى الذى أجراه بعد زيادة الحوادث الأمنية فى القطاع.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم الإفصاح عن قائمة المؤسسات ذات الأهمية فى نظم وخدمات الدفع، وتحديث تلك القائمة بانتظام.

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وأضاف المركزى فى آخر تحديث لإطار الإشراف على نظم وخدمات الدفع، إنه بناء على التصنيف سيتم فرض ضوابط أو قواعد محددة على الشركات ذات الأهمية النظامية، خاصة حال تعرضها لمخاطر بشكل متكرر أكثر، فإنها ستخضع لمتطلبات إشرافية مشددة.

ويرى محمد ربيع الرئيس التنفيذى لشركة“باى منت”، أن تشديد الإجراءات الرقابية على قطاع المدفوعات الإلكترونية، سيُضعف المنافسة بالسوق لأنها ستقلص عدد الشركات المنضمة له عكس الموقف الحالى الذى يسمح بتواجد عدد أكبر من الشركات دون قيود كبيرة.

وأضاف ربيع لـ”البورصة” أن غرض البنك المركزى التصدى للحوادث المتكررة فى السوق، ولكن الإفراط فى التشديد الرقابى قد يكون خانقًا لنموه.

وأشار إلى إن وجود قائمة تضم الشركات حسب أهميتها فى السوق، سيضع على عاتقها مسئولية الحفاظ على مستوى معين من الأمن السيبرانى والخدمات التى يجب الحفاظ عليها، وستسعى غيرها للانضمام للقائمة.

وقال أحمد وادى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة“مونى فيلوز”، إن دفع الشركات لرفع مستوى حماية البيانات الخاص بها، يسهم فى التصدى لتكرار الحوادث والحفاظ على سرية وخصوصية بيانات العملاء.

ولكنه أشار إلى ضرورة أن يراعى“المركزى” أن تكون المتطلبات واقعية وتكلفتها فى حدود إمكانيات مختلف شركات السوق على تدرج قدراتها المالية.

وأضاف أن شركته ستطلق كارت بالتعاون مع بنك مصر فى أبريل المقبل، يتيح لعملائها صرف الجمعيات وتحويل الأموال لحاملى الكارت نفسه.

وأعلن أنه يجرى التفاوض مع البنك المركزى حاليًا لإتاحة خدمات دفع أقساط الجمعية من خلال تطبيق“انستاباى”.

ومن بين مهام“المركزى” فى إطار التقييم والمتابعة، احتواء تأثير الحوادث وتقليل خطر تكرارها، ما يستدعى من قبل الجهات المعنية بنظم وخدمات الدفع، تسجيل المعلومات المتعلقة بالحوادث حتى يتلقى منها تقارير دورية، وسيتم تحليل الحوادث على الفور ووقتما يتم توفير المعلومات ذات الصلة.

وعند وقوع الحوادث، سيقوم“المركزى” بتحديد الحجم الإجمالى للحادث وتصنيفه ما إذا كان ذى أهمية” أو غير ذى أهمية”.

وحال كان الحادث“غير ذى أهمية”، يتم تقييم خطر زيادة تطور الحادث واحتمالية تحوله إلى“ذى أهمية”، إلى جانب استلام تقارير عن الإجراءات التصحيحية المتبعة من قبل مُشغلى نظم وخدمات الدفع.

أما الحوادث“ذات الأهمية”، سيتم تحديد مصدر الحادث وطبيعته للتعرف على الطرف المسئول عن الحادث، والتحقق من أسباب الحادث إذا كان نتيجة عوامل تقنية أو مالية، بالإضافة إلى دراسة الخطة التصحيحية المقترحة من مشغلى الخدمة لمنع تكرارها، ومتابعة تنفيذها.

ويحق للبنك المركزى التوصية باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.

قال سامح الملاح، الرئيس التنفيذى لشركة شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، إن عدد الشركات العاملة فى مجال نظم أو خدمات الدفع ارتفع بشكل كبير مؤخرًا، وأصبح من الضرورى تشديد المتطلبات الإجرائية، وكذلك الإجراءات التأمينية والقدرات المالية.

وأضاف أنه لا يوجد اختلافات ملموسة بين الخدمات المقدمة من قبل الشركات، بينما يحتاج السوق لوجود شركات متخصصة، تستهدف خدمات مجال معين أو تخدم منطقة مُحددة ويختلف ذلك بتدرج معايير كل شركة، لا أن تلعب كل الشركات نفس الدور.

وبالنسبة للجزاءات، يحق للبنك المركزى استخدام مجموعة متصاعدة من تدابير المحاسبة وتطبيق الجزاءات وتصل فى الحالات القصوى إلى إصدار أوامر إيقاف ومنع لتعليق أو إلغاء التراخيص أو الموافقات، وذلك حال عدم التزام مقدمى خدمات الدفع أو مشغلى نظم الدفع بالمتطلبات الإشرافية.

بالإضافة إلى ضرورة وجود قنوات اتصال بين البنك المركزى والمؤسسات الخاضعة لإشرافه لتبادل الآراء.

وللتحقق من الالتزام بالمتطلبات الرقابية،يتخذ“المركزى” كل السبل، من خلال إجراء التقييم المكتبى وجمع وتحليل المعلومات التى يطلب من الجهات المعنية.

وأعلن البنك المركزى إجراء دراسة حول تكلفة وتسعير منتجات وخدمات الدفع، وأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة حال تم رصد ممارسات سوقية سيئة لتصحيح الأوضاع بالتعاون مع جميع السلطات المعنية.

ويُشرف البنك المركزى على نظم وخدمات الدفع، لمنح التراخيص والموافقات للراغبين فى تقديم الخدمة سواء مؤسسات أو بنوك، والتأكد من كون مقدم الخدمة لا يشكل خطرًا على سلامة وكفاءة منظومة الدفع الوطنية، واستيفاء معايير تقييم طلب الترخيص، وأبرزها الحد الأدنى لرأس المال، والشكل القانونى، ومتطلبات الكفاء الفنية والحوكمة وإدارة المخاطر.

ويحق للبنك تعديل الترخيص أو الموافقة الممنوحة، والحصول على المعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم أداء أو سلوك الجهة الراغبة فى تقديم الخدمة.

وعند تقييم تعديل طلب الرخصة، يحق له إعادة هيكلة التعديل المقترح فى بعض الجوانب قبل منح الموافقة، أو رفض منح الموافقة لو التعديل المقترح لا يتوافق مع أهداف السلامة والكفاءة.