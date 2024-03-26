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أوبر للنقل الذكى ترفع أسعار خدماتها فى مصر بنسبة 10%

3/26/2024 11:25:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفعت شركة أوبر للنقل الذكي أسعار خدماتها في القاهرة والإسكندرية بنسبة بلغت 10%.

وفي رسالة أرسلتها الشركة للكباتن أكدت فيها أنها قامت بمراجعة أسعار منتجات أوبر وتم زيادة الأجرة بنسبة 10%.

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كما خفضت الشركة رسوم الخدمة المتغيرة ليصبح متوسط رسوم الخدمة الأسبوعية 15% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلا من 25.6%.

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