أوبر للنقل الذكى ترفع أسعار خدماتها فى مصر بنسبة 10%

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفعت شركة أوبر للنقل الذكي أسعار خدماتها في القاهرة والإسكندرية بنسبة بلغت 10%.
وفي رسالة أرسلتها الشركة للكباتن أكدت فيها أنها قامت بمراجعة أسعار منتجات أوبر وتم زيادة الأجرة بنسبة 10%.
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كما خفضت الشركة رسوم الخدمة المتغيرة ليصبح متوسط رسوم الخدمة الأسبوعية 15% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلا من 25.6%.
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