ستاندرد آند بورز جلوبال تخفض توقعاتها لنمو منطقة اليورو

(MENAFN
- Al-Borsa News) خفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم الثلاثاء، توقعاتها للنمو لعام 2024 لمنطقة اليورو بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.7%.
وقالت ستاندرد آند بورز في مذكرة إنه لا يزال الاقتصاد الأوروبي يسير على الطريق الصحيح لتحسين النشاط ونمو التوظيف بشكل معتدل.
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وأضافت“مع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن اتجاهات الإنتاجية والتنفيذ البطيء لحزمة التعافي من الجيل التالي للاتحاد الأوروبي قد يتسبب في أن يكون انتعاش النمو أضعف مما توقعنا”.
كما خفضت الوكالة توقعاتها للنمو لعام 2025 إلى 1.3% من 1.5%.
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