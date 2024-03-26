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ستاندرد آند بورز جلوبال تخفض توقعاتها لنمو منطقة اليورو

3/26/2024 11:25:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) خفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم الثلاثاء، توقعاتها للنمو لعام 2024 لمنطقة اليورو بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.7%.

وقالت ستاندرد آند بورز في مذكرة إنه لا يزال الاقتصاد الأوروبي يسير على الطريق الصحيح لتحسين النشاط ونمو التوظيف بشكل معتدل.

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وأضافت“مع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن اتجاهات الإنتاجية والتنفيذ البطيء لحزمة التعافي من الجيل التالي للاتحاد الأوروبي قد يتسبب في أن يكون انتعاش النمو أضعف مما توقعنا”.

كما خفضت الوكالة توقعاتها للنمو لعام 2025 إلى 1.3% من 1.5%.

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