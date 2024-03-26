مخزونات النفط الأمريكية تقفز بأكثر من 9 ملايين برميل

MENAFN - Al-Borsa News) قال معهد البترول، إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار 9.34 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من مارس الجاري.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 4.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 531 ألف برميل.

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وعند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.5% أو 45 سنتًا عند 85.63 دولار للبرميل، بعد أن لامست 85.45 دولار.

فيما انخفض سعر خام نايمكس تسليم مايو بنسبة 0.40% أو 33 سنتًا إلى 81.62 دولار للبرميل، بعد تراجع في وقت سابق إلى 81.43 دولار.

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