Wednesday, 27 March 2024 08:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مخزونات النفط الأمريكية تقفز بأكثر من 9 ملايين برميل

3/26/2024 11:25:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال معهد البترول، إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار 9.34 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من مارس الجاري.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 4.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 531 ألف برميل.

موضوعات متعلقة خام برنت يتراجع دون 86 دولارًا عند التسوية “دانة غاز” تحصل على 58 مليون دولار من مستحقاتها فى مصر خلال 2023 أوبك تتوقع وصول الطلب على النفط إلى 116 مليون برميل يوميًا في 2045

وعند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.5% أو 45 سنتًا عند 85.63 دولار للبرميل، بعد أن لامست 85.45 دولار.

فيما انخفض سعر خام نايمكس تسليم مايو بنسبة 0.40% أو 33 سنتًا إلى 81.62 دولار للبرميل، بعد تراجع في وقت سابق إلى 81.43 دولار.

المصدر:

MENAFN26032024000202011048ID1108025556

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث