مخزونات النفط الأمريكية تقفز بأكثر من 9 ملايين برميل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال معهد البترول، إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار 9.34 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من مارس الجاري.
وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 4.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 531 ألف برميل.
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وعند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.5% أو 45 سنتًا عند 85.63 دولار للبرميل، بعد أن لامست 85.45 دولار.
فيما انخفض سعر خام نايمكس تسليم مايو بنسبة 0.40% أو 33 سنتًا إلى 81.62 دولار للبرميل، بعد تراجع في وقت سابق إلى 81.43 دولار.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108025556
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