داو جونز يغلق منخفضًا للجلسة الثالثة على التوالي

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة، اليوم الثلاثاء، مع استيعاب بيانات اقتصادية متضاربة، وترقب صدور قراءة مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي الجمعة.
وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% أو 31 نقطة عند 39282 نقطة، ليتراجع للجلسة الثالثة على التوالي.
وتراجعت قيمة مؤشر“S&P 500′′بنسبة 0.3% أو 14 نقطة عند 5203 نقاط، فيما هبط مؤشر“ناسداك” 0.4% أو 68 نقطة عند 16315 نقطة.
المصدر:
MENAFN26032024000202011048ID1108025555
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