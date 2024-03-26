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داو جونز يغلق منخفضًا للجلسة الثالثة على التوالي

3/26/2024 11:25:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ستاندرد آند بورز جلوبال تخفض توقعاتها لنمو منطقة اليورو مرونة الاقتصاد البلجيكي تدعم الشركات الناشئة سوق الإسكان في الولايات المتحدة يواجه أكبر هزة منذ أعوام

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة، اليوم الثلاثاء، مع استيعاب بيانات اقتصادية متضاربة، وترقب صدور قراءة مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي الجمعة.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% أو 31 نقطة عند 39282 نقطة، ليتراجع للجلسة الثالثة على التوالي.

وتراجعت قيمة مؤشر“S&P 500′′بنسبة 0.3% أو 14 نقطة عند 5203 نقاط، فيما هبط مؤشر“ناسداك” 0.4% أو 68 نقطة عند 16315 نقطة.

المصدر:

MENAFN26032024000202011048ID1108025555

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