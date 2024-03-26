رحب باستئناف تمويلها للاونروا د. ابو هولي: التمويل الالماني للاونروا يبقى غير مكتمل طالما يستثني قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / رحبعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. احمد ابو هولي بقرار الحكومة الالمانية باستئناف تمويلها للاونروا ، بمبلغ 45 مليون يورو مخصصة لعملها في مناطق عملياتها في الاردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية .

واعتبر د. ابو هولي في بيانه الصادر عنه اليوم (الثلاثاء) قرار عودة التمويل الالماني بالخطوة التصحيحية لقرار تجميد تمويلها في شباط المنصرم على خلفية الادعاءات الاسرائيلية بمشاركة موظفين من الاونروا في هجوم السابع من اكتوبر.

واكد

بأن الدعم الالماني رغم اهميته في تمكين الاونروا من الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الطارئة في مناطق عمليات الاونروا في سوريا والاردن ولبنان والضفة الغربية، يبقى منقوصا وغير مكتمل طالما انه يستثني قطاع غزة الذي يتعرض منذ خمسة شهور متواصلة لحرب ابادة جماعية على يد الاحتلال الاسرائيلي، ويعاني سكانه من خطر المجاعة والنزوح القسري، ومنع وصول المساعدات الاغاثية، وانعدام الخدمات الصحية، وتحديدا في شماله المعزول والذي بدأت فيه المجاعة تأخذ منحنيات خطيرة.

وقد التقى د. أبو هولي مع المبعوثة الألمانية الخاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديكي بوتسل، ووضعها بصورة الوضع الإنساني الكارثي والذي يصل الى حد المجاعة في قطاع غزة، وتداعيات الازمة المالية التي تعيشها الاونروا نتيجة تعليق التمويل، وانعكاساتها المباشرة على مجتمع اللاجئين.

وأشار أبو هولي إلى أن المانيا ساهمت بصفتها ثاني أكبر متبرع للأونروا في العام 2023

بتمويل

يقدر

ب 197 مليون يورو ، وهو تمويل مهم وكبير وذات تأثير على عمل

الاونروا في مناطق عملياتها الخمس.

وطالب د. ابو هولي الحكومة الالمانية بإعادة النظر في تخصيص تمويلها الذي يستثني قطاع غزة واتخاذ خطوة الى الامام لدعم جهود الاونروا الاغاثية المنقذة للحياة في قطاع غزة وعدم رهن تمويلها لغزة على التقدم المنجز في التحقيق المستمر الذي يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية وعلى نتائج وتوصيات مجموعة المراجعة المستقلة التي تقودها وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا في المزاعم الاسرائيلية ضد الاونروا .

ولفت د. ابو هولي الى ان التقرير الاولي لنتائج تحقيق مكتب الخدمات والرقابة الداخلية للامم

المتحدة الذي استلمه الامين العام لم يثبت صحة المزاعم الاسرائيلية مما يعطي الحكومة الالمانية مساحة واسعة

لضخ تمويلها الى قطاع غزة من خلال الاونروا وليس استثنائه، موضحا بأن ألمانيا في العام 2023، شكلت الداعم الرئيسي للمساعدات الغذائية الطارئة في غزة بمبلغ إجمالي قدره 81 مليون يورو.

وطالب ابو هولي الدول المانحة الى تقديم تمويل مرن غير مخصص للاونروا لتمكينها من ادارة الاموال التي ترد ميزانيتها حسب الاولويات والاحتياج لمجتمعات اللاجئين .

واكد د. ابو هولي على ولاية الاونروا لكافة مناطق عملياتها الخمس حسب التفويض الممنوح لها بقرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة مما يستوجب على الدول المانحة شمول تمويلها لمناطق عمليات الاونروا كافة دون استثناء لافتا الى ان المسعى الاسرائيلي بمنع الاونروا من القيام بمهامها في قطاع غزة واحلال المنظمات الدولية كبديل عنها للقيام بمهامها سقط امام استئناف الدول المانحة تمويلها للاونروا وتاكيدات الامم المتحدة والدول المانحة والمنظمات الدولية بان الانروا تشكل العمود الفقري للعمل الانساني في قطاع غزة.

وكانت المانيا اعلنت

اليوم بأنها ستقوم بتقديم 45 مليون يورو كمساهمات جديدة لعمل الوكالة والتي تشمل 15 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان، و7 ملايين يورو لأنشطة النقد مقابل العمل للاجئي فلسطين في لبنان،

و23 مليون يورو للمساعدات النقدية الطارئة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا، وللمساعدات الغذائية العامة في الضفة الغربية.