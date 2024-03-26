استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين /PNN / استشهد، فجر اليوم الأربعاء، شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، استشهاد الشاب أيمن يوسف حسان عزوقه (19 عاما).

وأوضح أن الشاب عزوقه، وصل الى المستشفى بسيارات الهلال الأحمر وقد فارق الحياة، متأثرا بإصابته الخطيرة في الصدر والفخذ.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال منعت اسعاف الهلال الأحمر من علاج الشاب عزوقه، ما أدى لاستشهاده.

وأفاد بوقوع مواجهات واشتباكات وصفت بـ"العنيفة" في حي المراح بجانب سوبرماركت المدينة في جنين، استولي جنود الاحتلال على كاميرات المراقبة في الحي، ونفذ عمليات عنف وعربدة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، الليلة، مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من شارع نابلس، وداهمت عددا من المنازل في أحياء الجابريات، وجبل أبو ظهير، والسكة، وخلة الصوحة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل والعمارات.

وقالت الهلال الأحمر، إنها نقلت شابا مصابا برصاص الاحتلال الى أحد المستشفيات.

وعلى آخر الأحداث، قال مراسلنا، إن مدينة جنين تشهد مواجهات "عنيفة" في احياء: الشرقي، وجبل أبو ظهير، والجابريات، والمراح، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.

كما تشهد أطراف مخيم جنين وقرية مثلث الشهداء مواجهات

مماثلة.

وهدمت قوات الاحتلال النصب التذكاري للشهيد

زياد الزرعيني، عند دوار على عصفور على مدخل جنين الجنوبي، فيما يقوم جنود القناصة المتمركزين داخل منازل وعلى اسطح العمارات بإطلاق الرصاص على المواطنين.

وفي تطور لاحق فجرا، فجر الاحتلال مركبة في محيط مستشفى الرازي في حي المراح شرق جنين، واعتقل ثلاثة شبان من داخلها قبيل عملية التفجير، وعرف من بينهم، اسيد عباس، وضياء عباس من سكان بلدة الزبابدة، بينما أوقف العديد من المواطنين وأجرى تحقيقات ميدانية معهم واعتدى عليهم بالضرب المبرح قبل أن يفرج عنهم.

في غضون ذلك، واصلت جرافات الاحتلال تدميرها للشوارع والبنية التحية في حي الجابريات، وفي اطراف مخيم جنين، وسط اندلاع مواجهات وسماع صوت انفجارات.