صحيفة سويسرية: مفوّض الأونروا يدين سوءَ المعاملة والتعذيب من قِبل إسرائيل

MENAFN - Swissinfo) كرّر المفوّض العامّ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين.يات (الأونروا)، فيليب لازاريني، اتّهاماته لإسرائيل بسوء معاملة موظّفي وموظّفات الوكالة الدّوليّة ممّن تمّ اعتقالهم.نّ في غزة.

English en UNRWA chief denounces mistreatment and torture by Israel الأصلي طالع المزيدUNRWA chief denounces mistreatment and torture by Israel

تم نشر هذا المحتوى على 25 مارس 2024 - 13:35 3دقائق Keystone-SDA

وصرّح لازاريني لصحيفة“سونتاغس بليك” الصادرة بالألمانية أنه:“لدينا شهادات مباشرة تتّهم إسرائيل بسوء المعاملة والتعذيب الممنهج”.

وأضاف بأنّه تم إجبار الموظّفين والموظّفات على الإدلاء بشهادات كاذبة.

وقد تقدّمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين.يات (الأونروا)، بطلب رسميّ إلى إسرائيل للحصول على توضيح بشأن ما يحدث.

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وفي الحوار الصحفيّ الذي أُجري معه، سلّط لازاريني الضوء مرّة أخرى على الوضع الماليّ غير المستقرّ للأونروا، قائلاً إن” بقاء الأونروا على حافة الانهيار الماليّ أمر فظيع”.

وكانت العديد من الدّول، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا، قد علّقت مدفوعاتها للوكالة في أعقاب اتهامات إسرائيل لموظفيها وموظّفاتها بالمشاركة في المجزرة التي ارتكبها مقاتلو حماس في الأراضي الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر 2023.

المزيد المزيد المفوض العام للأونروا فيليب لاتزاريني:“لا يُمكن أن يستمر الوضع الراهن بهذا الشكل”

تم نشر هذا المحتوى على 16 أبريل 2023 تمر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى بضائقة مالية شديدة، لكن المشكلة الحقيقية تكمُن في غياب الحل السياسي للقضية.

طالع المزيدالمفوض العام للأونروا فيليب لاتزاريني:“لا يُمكن أن يستمر الوضع الراهن بهذا الشكل”

ويرى لازاريني أنّ حلّ الأونروا، كما تطالب إسرائيل، ليس خيارًا مطروحًا.

حيث صرّح أنه:“لا توجد منظمّات أخرى تابعة للأمم المتّحدة يمكنها القيام بما نقوم به، ولا توجد منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة تقدّم التّعليم العامّ للأطفال”.

كما أكّد المسؤول السويسريّ في الأمم المتحدة أنّ برنامج الأغذية العالمي ليس بديلاً هو الآخر، مضيفًا أنه:“يوجد في غزة ما بين 30 إلى 40 موظفاً وموظّفة فقط. نحن لا نحتاج فقط إلى مساعدات طارئة. نحن بحاجة أيضًا إلى خطط تتناسب مع كيفيّة تطور الأمور على مدى السنوات القادمة. وإذا تمّ زيادة تخفيض المساعدات الإنمائية الآن، فمعنى ذلك زرع بذور الكراهية والاستياء في المستقبل.”

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المفوض العام للأونروا فيليب لاتزاريني:“لا يُمكن أن يستمر الوضع الراهن بهذا الشكل” نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

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