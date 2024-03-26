من بينها جامعة زيورخ: مؤسسات تعليمية مرموقة تشكّك في التصنيفات الجامعية

MENAFN - Swissinfo) تُعدّ التصنيفات الجامعية مؤشراً على المكان المفضّل للدراسة أو للقيام ببحوث جامعية، سواء في لندن أو برلين أو زيورخ وغيرها. فلِمَ تزعم جامعةُ زيورخ بأنّ تصنيف تايمز السنوي للتعليم العالي لا يُساوي قيمة الحبر الذي دُوّن به؟





تم نشر هذا المحتوى على 25 مارس 2024 - 09:00 9دقائق

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انضمّت جامعة زيورخ، إحدى المؤسسات التعليمية المرموقة في سويسرا وعلى الساحة الدولية، إلى قائمة الجامعات العالمية الشهيرة التي لا تمنح نظم التقييم السائدة اهتماما كبيرا. وأعلمت الجامعة سويس إنفو ( SWI swissinfo) بأنها“تدرس أيضا احتمال استمرار مشاركتها في التصنيفات الأخرى من عدمه”، على غرار تصنيف كيو إس للجامعات العالمية (QS)، وتصنيف شنغهاي، ويو إس نيوز آند وورد ريبورت (US News and World Report) .

وتتمثّل إحدى المعضلات التي تواجه في نفس الوقت الجامعات والطلبة الباحثين.ات عن أماكن لمواصلة تعليمهم.ن وبحوثهم.ن، في أن كل تصنيف يعتمد معايير مختلفة عن الأخرى، من حيث البحوث المنجزة، والدراسات المنشورة، وجودة التدريس، وعدد جوائز نوبل وغيرها.

وهذا ما يفسّر اختلاف ترتيب الجامعات بشكل كبير على المنصات المختلفة التي تُنظّم التصنيفات.

المزيد المزيد ما أهمية تصنيف الجامعات؟

تم نشر هذا المحتوى على 11 نوفمبر 2019 وفي حين يجادل البعض بأن هذه التصنيفات الدورية تساعد في تقييم الجودة في بيئة عالمية، تتميز بالتنافسية وبالتنوع على نحو متزايد، يقول آخرونرابط خارجي إن بإمكانهم قيادة الجامعات للتركيز على الأبحاث الصديقة للتصنيف في ميدانيْ التعليم والمسؤولية الاجتماعية. كما أشار النقاد إلى أن التصنيفات الدورية تعطي الأفضلية إلى المزايا التي تتمتع بها أفضل 200 جامعة، والعديد منها،...

طالع المزيدما أهمية تصنيف الجامعات؟

وتحذّر المنصة السويسرية لترتيب الجامعات(universityrankingsرابط خارجي )، والتي تشرف على إدارتها كتابة الدولة للتعليم والبحث العلمي، من أن هذه التصنيفات، التي تقوم بها الشركات الإعلامية، تمنح الأولوية للمنافسة الشرسة، وإلى المناورة لتحقيق ترتيب أفضل.

شكوك عالمية بشأن التصنيفات

تقول المنصّة على موقِعها:“إنها تصنيفات تفضّل عرض نتائج واضحة في شكل جداول دورية، حيث يتنافس الفائزون.ات والخاسرون.ات مع بعضهم.ن البعض في 'لعبة تصنيف' دراماتيكية إلى حد ما، حتى لو كان ذلك بأسلوب تبسيطي مفرط وادعاء زائف بالتزام الدقة. وما يزيد الطين بلة هو ما تشهده هذه التصنيفات الدرامية من تقلبات”.

وليست جامعة زيورخ الجامعة الوحيدة على الإطلاق، التي أدارت ظهرها لنظام التصنيفات الراسخ، والذي زادت أهميته منذ ظهور مؤشر شنغهاي لأوّل مرة في عام 2003. ففي شهر سبتمبر من العام الماضي، انسحبت جامعة أوتريخت في هولندا أيضا من تصنيف تايمز السنوي للتعليم العالي، مشدّدة على أن الفريق القائم على هذا التصنيف“يستخدم بيانات وأساليب مشكوكًا في نزاهتها للغاية”.

وكانت هيئات اتحاد طلاب الجامعات في سويسرا قد دعت في العام الماضي، إلى مقاطعة هذه التصنيفات“المتحيّزة بطبيعتها”.

المزيد المزيد الجامعات السويسرية تتراجع في تصنيف عالمي لعام 2024

تم نشر هذا المحتوى على 28 يونيو 2023 يظل المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ أفضل جامعة في أوروبا القارية، وفقًا لتصنيف عالمي لهذا العام، إلّا أنّ الجامعات السويسرية بشكل عام قد تراجعت مرة أخرى.

طالع المزيدالجامعات السويسرية تتراجع في تصنيف عالمي لعام 2024

ونقلت صحيفة“تشاينا ديلي” أن جامعات نانجينغ ورينمين ولانزهو في الصين انسحبت بدورها من تصنيفات دولية في عام 2022، قائلة إنها تعتمد حصريا على معايير غربية. وفي عام 2022، كانت جامعات ييل وهارفارد وكاليفورنيا ويو سي بيركلي من بين عشرات كليات القانون والطب التي شجبت منهجية عمل تصنيف يو إس نيوز آند وورد ريبورت.

وتتنوع قائمة الشكاوى والتظلمات ضد التصنيفات المتنوعة، بدءًا من المنهجية المعيبة والطابع النخبوي، والفشل في أخذ القيم الاجتماعية للجامعات في الاعتبار، وحتى الاتهام بتلقي أموال لضمان الحصول على تريب عالٍ.

قائمة طويلة من الشكاوى

وتخصّص رابطة الجامعات الأوروبية (European University Association) قِسمًا كاملا من موقعها على الأنترنترابط خارجي لمشكلة التصنيف. حيث كتب أحد المساهمين أن الحوافز المالية لتحقيق درجة عالية“تدفع بعض المؤسسات إلى اعتماد كل الوسائل الممكنة، شرعية أو غير شرعية، من أجل ضمان ترتيب متقدم في التصنيفات”.

تقود هذه الاعتبارات جميعها إلى التساؤل عمّا يمكن عمله بشأن هذه المشكلة.

وفي ردّ على القرار الأخير لجامعة زيورخ، عبّر تصنيف تايمز السنوي للتعليم العالي عن“أسفه” لذلك القرار، معلنًا انفتاحه على مزيد من الحوار والنقاش العالمي حول التصنيفات. كما أضاف أن تقييم جامعة زيورخ لمنهجية الترتيب“يستند إلى سوء فهم أساسي” لكيفية تجميع البيانات، نافيًا منح الأولوية لكمية البحوث بدلا من جودتها.

ووفقاً لمنصة ترتيب الجامعات، ليست كل نظم التصنيف متشابهة. فإلى جانب التصنيفات ذات البعد التجاري، والتي تحتل في العادة العناوين الرئيسية في الصحافة العالمية، تقدّم بعض البلدان تقييمات أكثر موثوقية وتقوم على تجميع بياناتها الهيئات التعليمية.

وتعدّ جامعة زيورخ واحدة من ضمن حوالي 600 مؤسسة للتعليم العالي انضمت إلى“تحالف النهوض بتقييم الأبحاث”، وهي مبادرة أطلقتها منصة علوم أوروبا (Science Europe)، ورابطة الجامعات الأوروبية، ومنظمات أخرى.

ووضعت هذه المبادرة خارطة طريق للوصول إلى تقييم عادل ومنصف لعمل الباحثين.ات والجامعات“التي تلتزم بالمخرجات والممارسات والأنشطة المتنوعة التي تزيد من جودة البحث وتأثيره”.

التصنيفات ليست بهذه الأهمية

ويعتقد المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان (EPFL) أن نظام التصنيف الجامعي الحالي لا يحظى إلا بقيمة محدودة.

حيث أوضح في بيان تلقّته سويس إنفو عبر البريد الإلكتروني:“نحن نعتبر التصنيفات المختلفة التي نتبعها بمثابة 'نظرة خارجية' لأنشطتنا. كما يمكن أن تقدم لنا إشارة إلى بعض المعايير التي يمكن أن تساعدنا من خلال المقارنة مع بعض المؤسسات التعليمية الأخرى”.

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ويضيف معهد لوزان:“مع ذلك، ونظرا لكون بعض هذه التصنيفات لا تكشف بدقة عن منهجيتها، فإننا لا نولي أهمية كبيرة لاستنتاجاتها العامة. وبالتالي، فإنه ليس لهذه التصنيفات أي تأثير على استراتيجيتنا أو اختياراتنا الإدارية”.

أما جامعة زيورخ، فتنصح الطلاب والطالبات والباحثين والباحثات بالقيام بمزيد من البحث بدلا من قضاء الوقت في الانشغال بالتصنيفات عند البحث عن المؤسسة الجامعية المرغوبة لاستكمال الدراسة.

وتشرح:“نوصي جميع الطلاب والطالبات الراغبين.ات في الالتحاق بجامعة بمقارنة المقرّرات وهيكل البرامج الدراسية، وأن يبلّغ الباحثون.ات المهتمون.ات والمؤسسات الشريكة المحتملة بعضهم.ن البعض ببرامج البحوث والثقافة الأكاديمية وظروف العمل”. وبحسب الجامعة، فإن“ذلك أهمّ بكثير من أي تصنيف”.

وتؤكّد جامعة زيورخ أنها“لا تتوقع أي تأثير سلبي” على جاذبيتها للمواهب البحثية نتيجة لقرارها بوقف التعاون مع تصنيف تايمز السنوي للتعليم العالي.

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تحرير: مارك ليفينغستون

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي/أم

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ما أهمية تصنيف الجامعات؟

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