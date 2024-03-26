معاداة السامية: منفّذ هجوم زيورخ متطرّف له صلة قوية بتونس

MENAFN - Swissinfo) تحوّل الفتى البالغ من العمر 15 عامًا والذي هاجم رجلًا يهوديًا أرثوذكسيًا في زيورخ في 2 مارس، إلى التطرف خلال إقامته في تونس، ومن خلال إبحاره في منتديات إلكترونية، حسب ما أعلنه مدير الأمن في زيورخ يوم الإثنين.

English en Anti-Semitism: Zurich attacker radicalised in Tunisia and online الأصلي طالع المزيدAnti-Semitism: Zurich attacker radicalised in Tunisia and online

تم نشر هذا المحتوى على 26 مارس 2024 - 13:51 2دقائق Keystone-SDA/ث.س

وأوضح ماريو فير، خلال عرضه للإحصائيات السنوية بشأن الجريمة في زيورخ، أن التحقيقات بشأن الهجوم لا تزال جارية بشكل مكثّف، وأنّه من الواضح الآن بشكل جليّ كيف تحوّل المراهق المعني إلى التطرف، كما أنه“توجد لديه صلة قوية بتونس، حيث كان الشاب مقيمًا بين عاميْ 2017 و2021”.

وأضاف المسؤول الأمني:“هناك عامل آخر مهم يتمثل في قضاء هذا الشاب وقتا طويلا مبحرا في منتديات إلكترونية تروج للتطرف”.

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تم نشر هذا المحتوى على 09 مارس 2024 تأتي عملية طعن رجل يهودي أرثوذكسي في ظل مخاوف متزايدة بشأن انتشار مظاهر العداء للسامية في سويسرا. ويرغب عدد من السياسيين.ات في اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة.

طالع المزيدمناقشات حول معاداة السامية وسحب الجنسية عقب حادثة طعن في زيورخ

ووصف فير مرّة أخرى الهجوم بالسّكّين على الرجل اليهودي الأرثوذكسي في زيورخ بأنه إرهابي، قائلاً:“لا جدوى من أن نطلق على ما حدث اسماً آخر”، ومكرّرًا دعوته إلى تشديد القانون الجنائي الخاص بالقصّر.

وبيّن أنه في حالة ارتكاب أعمال عنف خطيرة، مثل هذا الهجوم، سيكون من المناسب سن قانون أكثر صرامة. كما أنه يعتقد بأن سحب الجنسيّة أمر منطقي في مثل هذه الحالات، متسائلاً:“لا أفهم لماذا يجب علينا كمجتمع أن نتحمّل دائمًا مسؤوليّة ما يحدث في مكان آخر من العالم”.

وكان المواطن السويسري من أصول تونسية مهاجرة والبالغ من العمر 15 عاماً، قد وُضع رهن الاحتجاز حتى إشعار آخر، بعد أن هاجم رجلًا يهوديًا يبلغ من العمر 50 عامًا بسكين وأصابه بجروح خطيرة مساء يوم 2 مارس الجاري. وفي شريط فيديو باللغة العربية، أعلن المراهق ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية (المعروف باسم داعش سابقًا).

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مناقشات حول معاداة السامية وسحب الجنسية عقب حادثة طعن في زيورخ نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

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