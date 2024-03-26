معاداة السامية: منفّذ هجوم زيورخ متطرّف له صلة قوية بتونس

(MENAFN
- Swissinfo) تحوّل الفتى البالغ من العمر 15 عامًا والذي هاجم رجلًا يهوديًا أرثوذكسيًا في زيورخ في 2 مارس، إلى التطرف خلال إقامته في تونس، ومن خلال إبحاره في منتديات إلكترونية، حسب ما أعلنه مدير الأمن في زيورخ يوم الإثنين.
تم نشر هذا المحتوى على 26 مارس 2024 - 13:51 2دقائق Keystone-SDA/ث.س
English en Anti-Semitism: Zurich attacker radicalised in Tunisia and online الأصلي طالع المزيدAnti-Semitism: Zurich attacker radicalised in Tunisia and online
وأوضح ماريو فير، خلال عرضه للإحصائيات السنوية بشأن الجريمة في زيورخ، أن التحقيقات بشأن الهجوم لا تزال جارية بشكل مكثّف، وأنّه من الواضح الآن بشكل جليّ كيف تحوّل المراهق المعني إلى التطرف، كما أنه“توجد لديه صلة قوية بتونس، حيث كان الشاب مقيمًا بين عاميْ 2017 و2021”.
وأضاف المسؤول الأمني:“هناك عامل آخر مهم يتمثل في قضاء هذا الشاب وقتا طويلا مبحرا في منتديات إلكترونية تروج للتطرف”.
المزيد المزيد مناقشات حول معاداة السامية وسحب الجنسية عقب حادثة طعن في زيورخ
تم نشر هذا المحتوى على 09 مارس 2024 تأتي عملية طعن رجل يهودي أرثوذكسي في ظل مخاوف متزايدة بشأن انتشار مظاهر العداء للسامية في سويسرا. ويرغب عدد من السياسيين.ات في اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة.
طالع المزيدمناقشات حول معاداة السامية وسحب الجنسية عقب حادثة طعن في زيورخ
ووصف فير مرّة أخرى الهجوم بالسّكّين على الرجل اليهودي الأرثوذكسي في زيورخ بأنه إرهابي، قائلاً:“لا جدوى من أن نطلق على ما حدث اسماً آخر”، ومكرّرًا دعوته إلى تشديد القانون الجنائي الخاص بالقصّر.
وبيّن أنه في حالة ارتكاب أعمال عنف خطيرة، مثل هذا الهجوم، سيكون من المناسب سن قانون أكثر صرامة. كما أنه يعتقد بأن سحب الجنسيّة أمر منطقي في مثل هذه الحالات، متسائلاً:“لا أفهم لماذا يجب علينا كمجتمع أن نتحمّل دائمًا مسؤوليّة ما يحدث في مكان آخر من العالم”.
وكان المواطن السويسري من أصول تونسية مهاجرة والبالغ من العمر 15 عاماً، قد وُضع رهن الاحتجاز حتى إشعار آخر، بعد أن هاجم رجلًا يهوديًا يبلغ من العمر 50 عامًا بسكين وأصابه بجروح خطيرة مساء يوم 2 مارس الجاري. وفي شريط فيديو باللغة العربية، أعلن المراهق ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية (المعروف باسم داعش سابقًا).
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مناقشات حول معاداة السامية وسحب الجنسية عقب حادثة طعن في زيورخ نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية
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