بسبب السرعة الزائدة... دعوة لتزلّج أكثر أماناً في سويسرا

MENAFN - Swissinfo) هل يجب تغريم المتزلجين.ات الذين واللواتي ينزلون.ن بسرعة فائقة على مسارات التزلّج بسفوح جبال سويسرا؟

تم نشر هذا المحتوى على 26 مارس 2024 - 09:00 1دقيقة

عملت جولي كمراسلة إذاعية لبي بي سي ومحطات البث الإذاعي الخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة قبل انضمامها إلى إذاعة سويسرا العالمية - سلفswissinfo - للعمل كمُنتجة. بعد التحاقها بمدرسة لصناعة الأفلام، عملت كمخرجة مستقلة قبل التحاقها بـ swissinfo في عام 2001.



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يٌصاب حوالي 60 ألف شخص في السنة أثناء ممارسة رياضة التزلج، الأمر الذّي يكلّف شركات التأمين 600 مليون فرنك سويسري (676 مليون دولار) لتغطية تكاليف العلاج.

تنقّل سامولي إيغرتر، الخبير في التأمين ضد الحوادث، إلى سفوح الجبال السويسرية لتحذير المتزلجين.ات من النتائج غير محسوبة العواقب للسرعة الزائدة.

ترجمة: مي المهدي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم

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