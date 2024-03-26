بسبب السرعة الزائدة... دعوة لتزلّج أكثر أماناً في سويسرا

(MENAFN
- Swissinfo) هل يجب تغريم المتزلجين.ات الذين واللواتي ينزلون.ن بسرعة فائقة على مسارات التزلّج بسفوح جبال سويسرا؟
تم نشر هذا المحتوى على 26 مارس 2024 - 09:00 1دقيقة
عملت جولي كمراسلة إذاعية لبي بي سي ومحطات البث الإذاعي الخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة قبل انضمامها إلى إذاعة سويسرا العالمية - سلفswissinfo - للعمل كمُنتجة. بعد التحاقها بمدرسة لصناعة الأفلام، عملت كمخرجة مستقلة قبل التحاقها بـ swissinfo في عام 2001.
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يٌصاب حوالي 60 ألف شخص في السنة أثناء ممارسة رياضة التزلج، الأمر الذّي يكلّف شركات التأمين 600 مليون فرنك سويسري (676 مليون دولار) لتغطية تكاليف العلاج.
تنقّل سامولي إيغرتر، الخبير في التأمين ضد الحوادث، إلى سفوح الجبال السويسرية لتحذير المتزلجين.ات من النتائج غير محسوبة العواقب للسرعة الزائدة.
ترجمة: مي المهدي
مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم
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