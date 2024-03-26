اسـتشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بجنين
التاريخ
3/26/2024 9:06:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد، فجر الأربعاء، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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