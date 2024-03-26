عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر في تل أبيب

عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر في تل أبيب
التاريخ
3/26/2024 8:09:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة أغلقت شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل.
MENAFN26032024000208011052ID1108025255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.