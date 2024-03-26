القسام تعلن مواصلة التصدي لقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء
التاريخ
3/26/2024 8:09:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الثلاثاء، استهداف "دبابة وجرافة صهيونيتين بقيفتي (الياسين 105) شمال شرق بيت حانون، شمالي قطاع غزة".
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