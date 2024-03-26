الأولمبي الإماراتي ثامن غرب آسيا

أنهى منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مشاركته في النسخة الخامسة من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً، باحتلال المركز الثامن الأخير بخسارته أمام نظيره منتخب تايلاند بهدف دون مقابل سجله اللاعب شوتي في الدقيقة 28 من عمر المباراة التي جرت في مدينة الأحساء السعودية مساء اليوم، بينما حل منتخب تايلاند في المركز السابع.

مشاركة

وقدم منتخبنا أداءً متوسطاً أغلب فترات المباراة، ولم يتحسن المستوى سوى في آخر 10 دقائق، ولكن دون أي فرص حقيقية لتسجيل هدف التعادل، ليثير ((الأبيض الأولمبي)) القلق قبل مشاركته في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة خلال أبريل المقبل في قطر، والمؤهلة أيضاً إلى التنافس على ميداليات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

مشوار

وكان ((الأبيض الأولمبي)) قد سجل هدفاً واحداً خلال مشواره في بطولة غرب آسيا، بعدما خسر مباراته في الدور التمهيدي أمام المنتخب المصري بهدف دون مقابل، وخسر مباراته لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن أمام المنتخب العراقي 4-5 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

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