هوكس يكسب سلتيكس بعد تأخره بـ30 نقطة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق أتلانتا هوكس عودة تاريخية وقلب الطاولة على ضيفه بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية بعدما كان متأخراً بفارق 30 نقطة، في طريقه إلى الفوز 120 - 118 أول من أمس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ((NBA)).
وبدا سلتيكس الذي ضمن الصدارة في وقتٍ سابقٍ، في طريقه إلى تحقيق فوزه الـ58، بعد تقدمه 44 - 22 في الربع الأول.
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