هوكس يكسب سلتيكس بعد تأخره بـ30 نقطة

حقق أتلانتا هوكس عودة تاريخية وقلب الطاولة على ضيفه بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية بعدما كان متأخراً بفارق 30 نقطة، في طريقه إلى الفوز 120 - 118 أول من أمس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ((NBA)).

وبدا سلتيكس الذي ضمن الصدارة في وقتٍ سابقٍ، في طريقه إلى تحقيق فوزه الـ58، بعد تقدمه 44 - 22 في الربع الأول.

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