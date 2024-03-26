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هوكس يكسب سلتيكس بعد تأخره بـ30 نقطة

3/26/2024 8:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق أتلانتا هوكس عودة تاريخية وقلب الطاولة على ضيفه بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية بعدما كان متأخراً بفارق 30 نقطة، في طريقه إلى الفوز 120 - 118 أول من أمس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ((NBA)).

وبدا سلتيكس الذي ضمن الصدارة في وقتٍ سابقٍ، في طريقه إلى تحقيق فوزه الـ58، بعد تقدمه 44 - 22 في الربع الأول.

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