«سانج يونج» تفوز بعقدين لبناء مشروعين سكنيين في دبي

حصلت ((سانج يونج)) الكورية الجنوبية للهندسة والبناء، وهي شركة رائدة في مجال الإنشاءات العالمية، على عقدين لبناء مشروعين سكنيين فاخرين في دبي، وهما ((كريك واترز 1 و2)).

وبحسب بيان للشركة؛ فإن المشروعين سيتم تشييدهما في منطقة ((كريك هاربور))، وهي منطقة سكنية جديدة في دبي؛ أما الوكيل فهو شركة ((إعمار)).

ويضم برجا المشروع السكني 52 طابقاً بالإضافة لطابقين للبدروم. وأوضحت الشركة أن المبنيين سيضمان 450 و455 وحدة سكنية على التوالي، ومن المقرر اكتمال المشروعين خلال 35 شهراً من تاريخ البدء.