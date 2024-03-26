شركات الوقود الأحفوري أكثر جرأة رغم تحذيرات مناخية جديدة

استغلت شركات النفط الكبرى مؤتمراً صناعياً هذا الأسبوع للنقاش ضد التحول السريع إلى الطاقة الخضراء، وشجعها على ذلك ارتفاع الطلب والأرباح القياسية رغم تزايد القلق بشأن تغير المناخ.

وأعرب المسؤولون التنفيذيون الذين حضروا لقاء ((سيرا ويك)) السنوي في هيوستن عن ثقتهم في أن استهلاك الوقود الأحفوري سيستمر في النمو، بعد أشهر فقط من تعهد زعماء العالم في قمة المناخ ((كوب 28)) بالبدء في ((الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري)) وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وقال آلان أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة ويليامز، أكبر شركة لخطوط أنابيب الغاز الأمريكية لصحيفة فايننشال تايمز: ((إن البيئة في الوقت الحالي إيجابية للغاية بالنسبة لصناعة النفط والغاز)). و((إذا عدنا بالزمن إلى الوراء قبل أربع أو خمس سنوات))، كانوا يقولون: ((كل شيء سيكون عبارة عن مصادر متجددة وبطاريات))، أما الآن يقولون: ((يا للهول، هذا سيكون باهظ الثمن للغاية)).

وجاءت التعليقات المتفائلة في هذا الحدث، الذي شهد حضوراً قياسياً لأكثر من 8000 مندوب، على خلفية ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة وتزايد القلق العلمي بشأن الحاجة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة لمعالجة تغير المناخ.

وأطلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع ((حالة تأهب حمراء))، حيث أكدت أن عام 2023 كان العام الأكثر سخونة على الإطلاق. وأشار إلى درجات حرارة سطحية ومحيطية غير مسبوقة، وتراجع الأنهار الجليدية، وارتفاع منسوب مياه البحر.

وقال جيم سكيا، رئيس اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، في مؤتمر لصحيفة ((فاينانشيال تايمز)) الأسبوع الماضي: ((إن العالم في منطقة مجهولة)).

لكن قادة الصناعة يقولون إن المستهلكين غير مستعدين لدفع التكاليف المرتبطة بالتحول السريع إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وقالوا إن ازدهار بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتعطشة للطاقة، والزيادات السكانية والكهربة الشاملة، تعني أن هناك حاجة إلى زيادات في جميع أشكال الطاقة، باستثناء الفحم، لتلبية الطلب.

وقال ليام مالون، رئيس أعمال التنقيب والإنتاج في إكسون موبيل، إن ((الحقيقة القاسية)) هي أن العالم ((لم يصل بعد إلى النقطة التي يكون فيها العملاء الكبار على استعداد لدفع تكلفة هذه الطاقة الجديدة، والمستهلكون العاديون حقيقة، لا يعرفون تكلفتها)). ((وإلى أن يحين الوقت الذي يوجد فيه اقتصاد قائم على السوق ويفهم فيه الجميع تكلفة ذلك، سيدفع المستهلكون أكثر مما يحتاجون إلى دفعه مقابل الطاقة - الأمر ببساطة ليس بهذا التعقيد)). وأضاف أنه يمكنك أن ((تجادل بشأن الأخضر طوال اليوم ومع المنظمات غير الحكومية كذلك))، لكن هذه هي الحقائق. و((أعتقد أن هذه الرسالة بدأ يتردد صداها)).

وقللت شركة ((شل)) ذات الوزن الثقيل في الصناعة الأسبوع الماضي هدفها لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وروجت ((بريتيش بتروليوم))، التي قلصت أهدافها المناخية العام الماضي، لإمكانية تنمية عملياتها في النفط والغاز في حوض بيرميان الأمريكي في المؤتمر. وحطم إنتاج النفط والغاز في أمريكا أرقاماً قياسية جديدة في الأشهر الأخيرة.

وتضخ الولايات المتحدة الآن أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ. في الوقت نفسه، دفع ارتفاع الأسعار عقب الحرب الروسية الأوكرانية المنتجين في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق أرباح قياسية في العامين الماضيين.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة ((أرامكو)) السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، للمندوبين المشاركين في المؤتمر هذا الأسبوع: ((يجب أن نتخلى عن خيال التخلص التدريجي من النفط والغاز، وبدلاً من ذلك، لنستثمر فيهما بما يعكس افتراضات الطلب الواقعية)).

إلا أن بعض المديرين التنفيذيين للطاقة المتجددة في المؤتمر ردوا على سردية الوقود الأحفوري. ووصفت سانديا جاناباثي، رئيسة شركة ((إي دي بي رينيوابلز نورث أمريكا))، تصريحات المسؤولين التنفيذيين في النفط والغاز بأنها وجهة نظر محدودة بالنسبة للدور الذي ستلعبه مصادر الطاقة المتجددة في المستقبل.

ورد مارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة فورتسكيو إنيرجي، بقوله ((الخيال هو أن صناعة النفط والغاز تعتقد أنه من خلال زيادة الانبعاثات في العالم، تتحسن الأمور)). وأضاف ((صناعة صناعة النفط والغاز تكشف عن أسنانها، والآن يعرف العالم أن هؤلاء الأشخاص لن يكونوا أبداً جزءاً من الحل)).

واستجاب المسؤولون التنفيذيون في مجال النفط والغاز بإعادة التذكير بالحاجة إلى كهرباء يمكن الاعتماد عليها لتغذية الطلب المتزايد على الطاقة الناجم عن انتشار مراكز البيانات اللازمة للذكاء الاصطناعي.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز استهلاك الطاقة العالمي من مراكز البيانات 1000 تيراواط ساعة بحلول عام 2026، أي أكثر من ضعف مستويات عام 2022 وزيادة تعادل إجمالي استخدام الطاقة في ألمانيا في غضون أربع سنوات.

وقال توبي رايس، الرئيس التنفيذي لشركة إي كيو تي، أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ((هذه الأشياء العظيمة التي تفعلها الحضارة والابتكار الذي نعمل على تطويره، يعتمد على صناعتنا لتقديمه للبشرية)).

عندما نتحدث عن مراكز البيانات، لن يكون هناك قول: ((حسناً، دعونا نستخدم طاقة الرياح، ودعنا نستخدم الطاقة الشمسية))، فهذا يحتاج إلى طاقة موثوقة ومتسقة لا يمكن توفيرها إلا بالهيدروكربونات.

في العام الماضي، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب على النفط والغاز إلى ذروته قبل نهاية العقد، وهو توقع اعترضت عليه مجموعة (أوبك+) والعديد من شركات النفط الكبرى، الذين لا يتوقعون أن يصل الطلب إلى ذروته حتى ثلاثينات القرن الحالي أو بعد ذلك.

ويعمل العالم على تسريع وتيرة نشر مصادر الطاقة المتجددة، مضيفاً قدرة توليد أكبر بنسبة 50 في المائة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق عليه، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مع توقع نمو أسرع في السنوات الخمس المقبلة.

وتواجه وكالة الطاقة الدولية ردة فعل من الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، حيث اتهمها مجموعة المشرعين بتبني مواقف ((مضللة ومقلقة)) بشأن الوقود الأحفوري والابتعاد عن مهمتها الأساسية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة.

وحسب تقرير ((كاربون تراكر)) هذا الأسبوع، فإن أكبر شركات النفط والغاز في العالم لا تزال غير متوافقة مع أهداف اتفاقية باريس بشأن معالجة تغير المناخ، رغم رسائل الشركات بشأن دعم مستقبل منخفض الكربون، فيما نظم نشطاء خارج الحدث في هيوستن جنازة وهمية لانتقاد المديرين التنفيذيين بسبب التلوث ومساهمة الصناعة في تغير المناخ.