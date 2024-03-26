«أبوظبي الإسلامي» يوفر تمويلاً تنافسياً لسيارات «تسلا»

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن توقيعه شراكة استراتيجية مع ((تسلا))، يوفر بموجبها لمتعامليه معدل مرابحة تنافسي يبلغ 1,79% لتمويل سيارات ((تسلا)) من خلال برنامج تمويل ((فولت)) الذي يقدمه المصرف. كما يوفر موصلات شحن مجانية لمتعامليه أيضاً، والتي سيتم تضمينها جميعاً خلال حملة شهر رمضان المبارك للمتعاملين حتى تاريخ 31 مارس.

وكجزء من هذه الشراكة، ستتوفر قريباً في فروع ((مصرف أبوظبي الإسلامي)) تجارب قيادة سيارات ((تسلا)) وفق مفهوم الخدمة الذاتية، ما يتيح لمتعاملي المصرف تجربة تقنيات تسلا المبتكرة بأنفسهم وفي الوقت الذي يناسبهم.

وستتوفر هذه التجارب في عدد مختار من فروع المصرف، حيث يمكن للمتعاملين حجز تجربة القيادة مباشرة من خلال التطبيق الذكي من ((تسلا)) ومسح رمز الاستجابة السريعة، وإدخال البيانات الشخصية باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو رخصة القيادة. وستقوم شركة ((تسلا)) بالإشراف على تجارب القيادة عن بعد، بما في ذلك فتح أو إغلاق خصائص السيارة.

وسيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بتركيب أجهزة شحن للسيارات الكهربائية في فروعه ومقراته الرئيسية، ما يسهم في توفير البنية التحتية اللازمة لهذه الفئة من السيارات التي تعد أحد أبرز خيارات النقل المستدامة.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: ((نؤمن بأهمية إحداث التغيير الإيجابي وتقديم القيمة المضافة لمتعاملينا. وسيتيح لنا هذا التعاون مع ((تسلا))، القيام بالأمرين معاً. ومن خلال تركيب أجهزة شحن للسيارات الكهربائية في فروعنا ومقراتنا الرئيسية، نسهم مباشرة في تطوير بنية تحتية قوية للسيارات الكهربائية في الإمارات)).