ارتفاع أسعار الكاكاو يضع صانعي الشوكولاتة أمام خيارين أحلاهما مر

ارتفع سعر الكاكاو إلى مستوى غير مسبوق متجاوزاً مستوى 10 آلاف دولار للطن في نيويورك، مع تفاقم النقص العالمي في أسعار الشوكولاتة في السوق وارتفاع تكلفة الشوكولاتة. وارتفعت العقود الآجلة بما يصل إلى 4.1% لتصل إلى 10047 دولاراً في نيويورك.

هذا ويجد صانعو الشوكولاتة السويسريون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما أن يزيدوا أسعار منتجاتهم نتيجة ارتفاع أسعار الكاكاو، ما قد يثني المستهلكين الذين يعانون أصلاً تبعات التضخم عن شرائها، أو أن يضحّوا بقسم كبير من هوامش أرباحهم، ويكتفوا بالنذر اليسير منها.

فأسعار الكاكاو وصلت خلال الأسبوع المنصرم إلى مستويات قياسية جديدة، إذ اقترب سعر الطن الواحد في نيويورك من تسعة آلاف دولار، وتجاوز سبعة آلاف جنيه إسترليني في لندن، وهو ما سيحمل صانعي الشوكولاتة على رفع أسعارهم أكثر فأكثر، مع أن هامش المناورة لديهم محدود بفعل الانخفاض في معنويات الأسَر.

وفي مطلع مارس الجاري، نبّهت مجموعة ((ليندت أند شبرونغلي)) من أن أسعار منتجاتها سترتفع مجدداً في 2024 و2025 بعدما سبق أن شهدت عام 2023 زيادة بمعدّل 10.1 في المئة، وتراهن المجموعة على منتجاتها ذات هامش الربح المرتفع لتخفيف آثار الصدمة، كأقراص البرالين المحشوة أو أرانب عيد الفصح.

وقال مدير الشؤون العامة في اتحاد ((شوكوسويس)) لأصحاب العمل في هذا القطاع توماس يوخ لوكالة فرانس برس إن الارتفاع الكبير في أسعار الكاكاو معطوفاً على زيادة أسعار السكر، ((يفاقم الصعوبات التي تواجهها الشوكولاتة السويسرية)).

ولاحظ أن هذه الزيادة في أسعار الكاكاو تأتي في مرحلة بات فيها المستهلكون ((أكثر تأثراً بالأسعار))، مشيراً إلى أن المصنّعين ((يتحملونها جزئياً)) حتى الآن، إذ ((لا يستطيعون ترجمتها كلياً إلى زيادة في أسعار البيع بالتجزئة))، نظراً إلى أنهم ملزمون التنسيق مع أصحاب متاجر السوبرماركت في شأن أي زيادة من هذا النوع، بحيث تكون في فترات محددة ولا تحصل بصورة مستمرة.

وسبق لتضخّم أسعار المواد الغذائية أن انعكس سلباً على حجم صادرات الشوكولاتة السويسرية التي انخفضت بنسبة 0.2 في المئة إلى 150516 طناً، وفقاً لاتحاد ((شوكوسويس)). وتراجع استهلاك الفرد من الشوكولاتة في سويسرا بنسبة 1 في المئة ليصل إلى 10.9 كيلوغرامات سنوياً. إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّ، إذ أن أسعار الكاكاو شهدت زيادة جديدة، وتضاعفت منذ يناير بعد زيادة بنحو 70 في المئة في نيويورك ونحو 90 في المئة في لندن عام 2023. وتعود هذه الزيادة إلى قلّة المحاصيل في ساحل العاج وغانا، وهما المنتجتان الرئيسيتان لحبوب الكاكاو في العالم، بفعل عوامل عدة من بينها كثافة الأمطار ومرض القرون، ثم موجة جفاف.

عدم تغيير الوصفات

وغالباً ما يلجأ صانعو الأغذية بإزاء ارتفاع أكلاف المواد الأولية إلى إعادة صوغ الوصفات.

لكنّ رئيس ((نستله)) مارك شنايدر وصف بـ((الخطأ)) اعتماد ((تغيير الوصفات والنكهات الآن، لمجرد زيادة أكلاف الكاكاو))، على ما قال خلال إعلان النتائج السنوية للمجموعة (التي تُنتج أصنافاً عدة من أبرزها أقراص البرالين ((كاييه)) Cailler)، إذ أن لدى المستهلكين توقعات دقيقة جداً بالنسبة إلى منتجاتهم المفضلة. و((الوصفات مقدّسة)) أيضاً في نظر جيسيكا هيرشكوفيتز، مديرة التواصل في شركة ((كاميّ بلوك))، منتجة ألواح البرالين ((راغوزا)).

أما الحلّ الآخر الذي تشكل ((راغوزا)) مثالاً تاريخياً له فيتمثل في ابتكار منتجات جديدة. ففي عام 1942، ما كان من كاميّ بلوك، في ظل صعوبة استيراد الحبوب إلى سويسرا بسبب اضطراب حركة التجارة الدولية خلال الحرب العالمية الثانية، إلى أن ابتكر لوح الشوكولا بالبندق هذا، إذ كان لديه كميات كبيرة من البندق، فبات من أكثر منتجاته شعبية.

لا خيارات أخرى

وقالت هيرشكوفيتز ((سيتعين علينا (قريباً) أن نمر عبر مربع زيادة الأسعار كجميع صانعي الشوكولاتة الآخرين)).

وقالت لوكالة فرانس برس إن هذه الشركة العائلية ((بذلت قصارى جهدها لتجنب ارتفاع الأسعار))، ولا سيما من خلال الانتظار قدر الإمكان قبل تقديم طلبياتها الجديدة. لكنّ الارتفاع في أسعار الكاكاو كبير لدرجة أن ((لا خيارات أخرى)).

ورأى المحلل في ((فونتوبيل)) جان فيليب بيرتشي أن صانعي الشوكولاتة السويسريين لا يمكنهم التنازل عن الجودة ((حتى لو كانت بعض المجموعات الأجنبية أقل حذراً)).

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أن ((ليندت)) مثلاً ((لا تقدم أي تنازلات)) لأن ((الجودة هي أساس نجاحها)).

أما رئيس شركة ((ليندت أند شبرونغلي)) أدالبرت ليشنر، فاعتبر خلال إعلان النتائج السنوية للمجموعة أن الحل هو الحرص على أن يكون النطاق السعري واسعاً بما يكفي بحيث تكون منتجات الشركة في متناول جميع الفئات، أياً كانت قدراتها المالية، كأرنب عيد الفصح المتوافر بستة أحجام، تراوح بين عشرة غرامات وكيلوغرام واحد.