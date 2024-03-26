أسعار مستقرة للنفط مع خفض إمدادات روسيا وتراجع الدولار

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، أمس، بعد ارتفاعها في الجلسة الماضية وسط تباين توقعات المستثمرين عقب خفض إمدادات روسيا نتيجة للهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية في الآونة الأخيرة، لكن تراجعاً طفيفاً للدولار قدم بعض الدعم.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو سبعة سنتات إلى 86.82 دولاراً للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 82.01 دولاراً.

وصعد خام برنت 1.5 بالمئة في جلسة أمس الاثنين كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.6 بالمئة بعد أن طلبت روسيا من شركات النفط التابعة لها خفض الإنتاج لتحقيق هدف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وهو تسعة ملايين برميل يومياً. وفي أواخر فبراير ، كانت روسيا تنتج نحو 9.5 ملايين برميل يومياً.

وتواجه روسيا، وهي واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم وواحدة من أكبر مصدري المنتجات النفطية، هجمات أوكرانية على مصافيها قال محللو جولدمان ساكس إنها تقلص الطاقة الإنتاجية بنحو 900 ألف برميل يومياً ربما لأسابيع وفي بعض الحالات بشكل دائم.

وبعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يوم السبت، أغلقت شركة النفط الروسية روسنفت وحدة لإنتاج النفط الخام بطاقة 70 ألف برميل يومياً في مصفاة كويبيشيف التابعة لها في مدينة سامارا.

وتلقت أسعار النفط دعماً من انخفاض الدولار قليلاً من الجلسة الماضية بينما لم تتضح بعد عواقب الهجمات الأوكرانية والتخفيضات الروسية.

وعادة ما يؤدي تراجع الدولار إلى انخفاض تكلفة شراء النفط بالعملات الأخرى، وهو ما قد يعزز الطلب الإجمالي.