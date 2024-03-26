«نيسان» تتجه لخفض تكاليف إنتاج السيارات الكهربائية لمواجهة المنافسين الصينيين

تعتزم شركة نيسان خفض تكلفة تصنيع سياراتها الكهربائية بنسبة 30 %، حيث تلجأ شركة السيارات اليابانية إلى تكوين شراكات واعتماد طرق تصنيع جديدة لمواجهة التهديد المتزايد من المنافسين الصينيين.

فقد عانت نيسان، التي تتحالف مع رينو الفرنسية ولديها شراكة مع هوندا تم الإعلان عنها الأسبوع الفائت، من تراجع المبيعات في الصين، حيث تواجه صناعة السيارات صعوبات لتطوير سيارات كهربائية مربحة وبأسعار معقولة.

وبعد تأخيرات امتدت لشهور، كشفت نيسان عن خطة عمل يوم الاثنين، تحدد كيف ستقوم شركة لصناعة سيارات بحجمها - تبلغ مبيعاتها السنوية أقل من 4 ملايين مركبة - بتمويل تكاليف تطوير التقنية الجديدة والصمود خلال مرحلة التحوّل إلى السيارات الكهربائية. وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة المبيعات السنوية بمقدار مليون وحدة بحلول نهاية عامها المالي 2026.

وبموجب الخطة، ستُطلق شركة نيسان 30 طرازاً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وسيكون نصفها تقريباً من السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة. أمّا في الصين، فستُطلق 8 من مركبات الطاقة الجديدة، وستبدأ في تصدير السيارات المصنعة محلياً اعتباراً من العام المقبل. وفي أمريكا الشمالية، تهدف إلى زيادة مبيعاتها بمقدار 330 ألف وحدة في العام المالي 2026 مقارنة بعام 2023، بينما ستصبح الهند مركزاً مهماً لتصدير السيارات.

كما تستهدف شركة صناعة السيارات إطلاق سيارة كهربائية تعمل ببطاريات الحالة الصلبة في السنة المالية 2028.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة ماكوتو أوشيدا في بيان: ((لمواجهة التقلبات الشديدة في السوق، تتخذ نيسان إجراءات حاسمة وفقاً للخطة الجديدة؛ لضمان استدامة النمو وتحقيق الربحية)).

وتأتي استراتيجية العمل الجديدة عقب مفاجأة نيسان للمستثمرين من خلال إبرام شراكة مع منافستها التاريخية هوندا لتطوير السيارات الكهربائية؛ بهدف التصدي لطفرة الطرز عالية التقنية ومنخفضة التكلفة القادمة من الصين.

وتخطط المجموعة لمواصلة تحالفها طويل الأمد مع رينو وميتسوبيشي موتورز في بعض الأسواق، مثل أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. ومع ذلك، يشكك المستثمرون في مستقبل الشراكة الثلاثية بعد أن خفّضت شركة السيارات الفرنسية حصتها في نيسان من 43 % إلى 15 % مؤخراً.

وستسعى نيسان إلى جعل السيارات الكهربائية بتكلفة معقولة ولا تزال تدرّ أرباحاً عن طريق تطوير نماذج في مجموعات متجانسة، ودمج المكونات، وتقليص تكاليف المشتريات، وتحسين تقنية البطاريات. كما تخطط لجعل تكلفة إنتاج السيارات الكهربائية تعادل تكلفة السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول السنة المالية 2030.

وفي تقرير حديث، قدّرت مجموعة بوسطن للاستشارات الاستراتيجية أن شركات السيارات تخسر حالياً قرابة 6 آلاف دولار على كل سيارة كهربائية يتم بيعها في الولايات المتحدة مقابل حوالي 50 ألف دولار، بعد حساب الإعفاءات الضريبية للعملاء.

وخلال شهر فبراير، خفّضت نيسان هدفها السنوي للمبيعات للسنة المالية التي تنتهي في مارس من 3.7 ملايين إلى 3.5 ملايين مركبة، ويرجع ذلك إلى تسجيل مبيعات أضعف من المتوقع في الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

وقال المحللون إن خطة العمل الجديدة تحتاج إلى النظر في كيفية تعزيز الشركة عملياتها ليس في الصين فحسب، بل في الولايات المتحدة أيضاً، حيث فشلت نيسان في الاستفادة من انتعاش مبيعات السيارات الهجينة؛ بسبب قلة السيارات المعروضة للبيع.