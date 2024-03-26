مصر.. الحكومة تمهل المنتجين 48 ساعة لخفض أسعار السلع الأساسية



أعلنت الحكومة المصرية توصلها إلى اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20% في الأسواق خلال 48 ساعة، على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى تصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر، مُستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، فيما أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل توافر المعروض في الأسواق.

في اجتماع، الاثنين، مع عدد من كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية وممثلي كبرى السلاسل التجارية، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي " إن المواطن يشكو من استمرار الغلاء رُغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من قيمته السابقة عبر السوق الموازية، التي كان التجار يستندون إليها أسعار السلع".

واعتبر مدبولي أن السيطرة على التضخم المرتفع تكمن في خفض أسعار السلع الرئيسية، وفقًا لما ذكره بيان رسمي.

وقالت الحكومة المصرية إنها أفرجت عن بضائع متراكمة في الموانئ تزيد قيمتها على 4.5 مليارات دولار، فيما خرجت بضائع من الموانئ بقيمة 2.8 مليار دولار، وتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار متوقفة على إنهاء الإجراءات الورقية، وهي التي يرفض أصحابها استلامها انتظارًا لمزيد من الانخفاض في سعر الدولار وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ووفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، انخفضت أسعار كل من الفول المعبأ إلى متوسط 55.56 جنيها (1.16 دولار) للكيلو بنسبة تراجع 6.86%، وزيت دوار الشمس إلى 95.15 جنيها (1.99 دولار) للتر بنسبة تراجع 2.82%، والمكرونة المعبأة إلى 30.82 جنيها (0.64 دولار) للكيلو بنسبة تراجع 2.75%، والسكر المعبأ إلى 39.85 جنيها (0.83 دولار) للكيلو بنسبة تراجع 10.45%، والعدس المعبأ إلى 71.06 جنيها (1.49 دولار) للكيلو بنسبة تراجع 5.64%..

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