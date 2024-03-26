قاضٍ إسباني يتراجع عن قرار تعليق «تلغرام»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجع قاضٍ إسباني عن قرار بتعليق مؤقت لتطبيق تلغرام لخدمة الرسائل، ووصفه بأنه ((إجراء مفرط وغير متناسب)) بحسب بيان للمحكمة الوطنية.
وكان القاضي سانتياغو بيدراز، من المحكمة الوطنية (المكلفة بالقضايا الحساسة)، قرر الجمعة الماضي تعليقاً مؤقتاً لمنصة الرسائل المشفرة، في ضوء عدة شكاوى قدمتها وسائل إعلام لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، لأن تطبيق تلغرام يسمح في رأيها للمستخدمين بتحميل محتواهم بدون إذن.
وأمهل شركات الاتصالات والإنترنت العاملة في إسبانيا ثلاث ساعات، منذ لحظة إخطارها بقراره، لتنفيذ ((التعليق المؤقت للموارد المرتبطة بتلغرام)). لكن التطبيق ظل متاحاً طوال عطلة نهاية الأسبوع. والاثنين، أعلن القاضي الذي علق قراره في البداية قائلاً، إنه يريد انتظار تقرير الشرطة حول المنصة، إلغاء التعليق بعد بضع ساعات.
واعتبر أن ((التعليق المؤقت للموارد المرتبطة بتلغرام سيعتبر إجراءً مفرطاً وغير متناسب)) موضحاً أنه لا يمكنه تجاهل ((تأثير)) تعليق التطبيق على المستخدمين. وبرر القاضي بيدراز الجمعة قرار التعليق المؤقت لتطبيق تلغرام بعدم استجابة سلطات الجزر العذراء، حيث الشركة الأم لخدمة الرسائل مسجلة، لإنابة قضائية أرسلت في يوليو 2023.
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