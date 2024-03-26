قاضٍ إسباني يتراجع عن قرار تعليق «تلغرام»

تراجع قاضٍ إسباني عن قرار بتعليق مؤقت لتطبيق تلغرام لخدمة الرسائل، ووصفه بأنه ((إجراء مفرط وغير متناسب)) بحسب بيان للمحكمة الوطنية.

وكان القاضي سانتياغو بيدراز، من المحكمة الوطنية (المكلفة بالقضايا الحساسة)، قرر الجمعة الماضي تعليقاً مؤقتاً لمنصة الرسائل المشفرة، في ضوء عدة شكاوى قدمتها وسائل إعلام لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، لأن تطبيق تلغرام يسمح في رأيها للمستخدمين بتحميل محتواهم بدون إذن.

وأمهل شركات الاتصالات والإنترنت العاملة في إسبانيا ثلاث ساعات، منذ لحظة إخطارها بقراره، لتنفيذ ((التعليق المؤقت للموارد المرتبطة بتلغرام)). لكن التطبيق ظل متاحاً طوال عطلة نهاية الأسبوع. والاثنين، أعلن القاضي الذي علق قراره في البداية قائلاً، إنه يريد انتظار تقرير الشرطة حول المنصة، إلغاء التعليق بعد بضع ساعات.

واعتبر أن ((التعليق المؤقت للموارد المرتبطة بتلغرام سيعتبر إجراءً مفرطاً وغير متناسب)) موضحاً أنه لا يمكنه تجاهل ((تأثير)) تعليق التطبيق على المستخدمين. وبرر القاضي بيدراز الجمعة قرار التعليق المؤقت لتطبيق تلغرام بعدم استجابة سلطات الجزر العذراء، حيث الشركة الأم لخدمة الرسائل مسجلة، لإنابة قضائية أرسلت في يوليو 2023.