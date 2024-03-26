Wednesday, 27 March 2024 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قاضٍ إسباني يتراجع عن قرار تعليق «تلغرام»

3/26/2024 7:16:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجع قاضٍ إسباني عن قرار بتعليق مؤقت لتطبيق تلغرام لخدمة الرسائل، ووصفه بأنه ((إجراء مفرط وغير متناسب)) بحسب بيان للمحكمة الوطنية.

وكان القاضي سانتياغو بيدراز، من المحكمة الوطنية (المكلفة بالقضايا الحساسة)، قرر الجمعة الماضي تعليقاً مؤقتاً لمنصة الرسائل المشفرة، في ضوء عدة شكاوى قدمتها وسائل إعلام لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، لأن تطبيق تلغرام يسمح في رأيها للمستخدمين بتحميل محتواهم بدون إذن.

وأمهل شركات الاتصالات والإنترنت العاملة في إسبانيا ثلاث ساعات، منذ لحظة إخطارها بقراره، لتنفيذ ((التعليق المؤقت للموارد المرتبطة بتلغرام)). لكن التطبيق ظل متاحاً طوال عطلة نهاية الأسبوع. والاثنين، أعلن القاضي الذي علق قراره في البداية قائلاً، إنه يريد انتظار تقرير الشرطة حول المنصة، إلغاء التعليق بعد بضع ساعات.

واعتبر أن ((التعليق المؤقت للموارد المرتبطة بتلغرام سيعتبر إجراءً مفرطاً وغير متناسب)) موضحاً أنه لا يمكنه تجاهل ((تأثير)) تعليق التطبيق على المستخدمين. وبرر القاضي بيدراز الجمعة قرار التعليق المؤقت لتطبيق تلغرام بعدم استجابة سلطات الجزر العذراء، حيث الشركة الأم لخدمة الرسائل مسجلة، لإنابة قضائية أرسلت في يوليو 2023.

MENAFN26032024000110011019ID1108025182

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث