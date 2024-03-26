مركز أبوظبي للغة العربية يضيء في «لندن للكتاب» على تحديات الترجمة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظم مركز أبوظبي للغة العربية ضمن مشاركته في فعاليات ((معرض لندن الدولي للكتاب 2024))، خلوة ثقافية بعنوان ((الترجمة: الأدب والتكنولوجيا))، بالتعاون مع كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، بمشاركة نحو 30 خبيراً وأكاديمياً في الترجمة.
وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: ((استلهمنا منهج الخلوات من البراعة الإدارية لحكومة دولة الإمارات، ونقلناه إلى مجال الثقافة؛ فأصبحت الخلوات الثقافية التي ينظمها المركز على محور اللغة العربية، تقليداً معرفياً مهماً حرصنا على تنفيذه في عدد من عواصم العالم)).
وأضاف: ((يدرك مركز أبوظبي للغة العربية تمام الإدراك أهمية الترجمة في التعريف بثقافات وخصوصيات الشعوب، ويدرك الخصوصية التي يمثلها الأدب بوصفه جسراً يذيب الفكر والثقافة والمعرفة والعلوم والتجارب الإنسانية في مزيج بديع من أساليب الكتابة الإبداعية، لذا سعدنا بأن تكون الخلوة الثقافية التي نظمها المركز هذا العام ضمن فعّاليات معرض لندن الدولي للكتاب بالشراكة مع جامعة لندن، منصة مثالية لتحفيز النقاش الثقافي النوعي حول أحد أبرز الجهود المبذولة لتحقيق التواصل بين أفراد الأسرة الإنسانية، وهي جهود الترجمة، مع التركيز على ترجمة الآداب)).
وسلطت الخلوة الضوء على موضوعات فرعية في مجالات اللغة العربية وصناعة النشر من خلال ثلاث جلسات تناولت الأولى تحديات الترجمة الأدبية، فيما ناقشت الجلسة الثانية تحديات الترجمة إلى العربية، أما الثالثة فتناولت محور نشر الترجمات العربية كما ناقشت موضوع الترجمة والذكاء الاصطناعي.
MENAFN26032024000110011019ID1108025181
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.