مركز أبوظبي للغة العربية يضيء في «لندن للكتاب» على تحديات الترجمة

نظم مركز أبوظبي للغة العربية ضمن مشاركته في فعاليات ((معرض لندن الدولي للكتاب 2024))، خلوة ثقافية بعنوان ((الترجمة: الأدب والتكنولوجيا))، بالتعاون مع كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، بمشاركة نحو 30 خبيراً وأكاديمياً في الترجمة.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: ((استلهمنا منهج الخلوات من البراعة الإدارية لحكومة دولة الإمارات، ونقلناه إلى مجال الثقافة؛ فأصبحت الخلوات الثقافية التي ينظمها المركز على محور اللغة العربية، تقليداً معرفياً مهماً حرصنا على تنفيذه في عدد من عواصم العالم)).

وأضاف: ((يدرك مركز أبوظبي للغة العربية تمام الإدراك أهمية الترجمة في التعريف بثقافات وخصوصيات الشعوب، ويدرك الخصوصية التي يمثلها الأدب بوصفه جسراً يذيب الفكر والثقافة والمعرفة والعلوم والتجارب الإنسانية في مزيج بديع من أساليب الكتابة الإبداعية، لذا سعدنا بأن تكون الخلوة الثقافية التي نظمها المركز هذا العام ضمن فعّاليات معرض لندن الدولي للكتاب بالشراكة مع جامعة لندن، منصة مثالية لتحفيز النقاش الثقافي النوعي حول أحد أبرز الجهود المبذولة لتحقيق التواصل بين أفراد الأسرة الإنسانية، وهي جهود الترجمة، مع التركيز على ترجمة الآداب)).

وسلطت الخلوة الضوء على موضوعات فرعية في مجالات اللغة العربية وصناعة النشر من خلال ثلاث جلسات تناولت الأولى تحديات الترجمة الأدبية، فيما ناقشت الجلسة الثانية تحديات الترجمة إلى العربية، أما الثالثة فتناولت محور نشر الترجمات العربية كما ناقشت موضوع الترجمة والذكاء الاصطناعي.