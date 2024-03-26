«آخر كلام».. مسابقات ترفيهية مبتكرة توسّع المعرفة

مساحة ترفيهية واسعة، يفردها ((تلفزيون دبي)) التابع لـ ((دبي للإعلام)) لجمهوره خلال شهر رمضان المبارك، عبر الموسم السابع من برنامج ((آخر كلام)) الذي تقدمه الإعلامية رؤى الصبان، التي أصبحت وجهاً مألوفاً خلال الشهر الفضيل، حيث تعودت أن تطل يومياً على متابعي التلفزيون في تمام الساعة 1:00 صباحاً، حاملة في جعبتها تشكيلة متنوعة من الأسئلة والمسابقات المبتكرة التي تجلب الحظ للمشاركين في البرنامج، وتهديهم الكثير من الجوائز القيمة.

أجواء تفاعلية

وحول ذلك لفتت رؤى الصبان إلى أن ((آخر كلام)) نجح على مدار مواسمه الماضية في إثبات نفسه، وأن يكون جزءاً من الدورة البرامجية الرمضانية، وذلك بفضل حيويته وقدرته على التجديد المستمر. وقالت: تشكل برامج المسابقات في رمضان فسحة ترفيهية مهمة تتميز بأجوائها التفاعلية، وهو ما يتفرد به برنامج ((آخر كلام)) الذي يجمع الجمهور ضمن أجواء حيوية ومليئة بالطاقة الإيجابية، تُمكن المشارك من تجديد معلوماته وتوسيع مداركة المعرفية.

مشيرة إلى أن الموسم الجديد من البرنامج يساهم في دعم قطاع السياحة المحلي من خلال تسليطه الضوء عبر خريطته التفاعلية على مجموعة من أبرز معالم دبي السياحية. وقالت: يحمل الموسم الجديد من ((آخر كلام)) العديد من المفاجآت الجميلة التي تتيح للمشاركين ومتابعي تلفزيون دبي إمكانية استكشاف معالم دبي السياحية، والتنقل بينها باستخدام التاكسي الجوي، وهو ما أتاح لنا إمكانية توسيع مساحة اللعبة أو المسابقة ورفدها بأسئلة نوعية.

وبمجرد دخول المشارك في المسابقة، سيتنقل بواسطة التاكسي الجوي بين معالم دبي البارزة، ومن بينها متحف المستقبل، أجمل مبنى في العالم، وبرواز دبي، وجسر انفينيتي وذي فيو النخلة، وساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، وبحيرة الحب، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وزعبيل ون، لتكون محطته الأخيرة في برج خليفة، الأطول في العالم، حيث يحاول الوصول إلى قمته.

أسئلة

وخلال البرنامج، يتعين على المشارك الإجابة عن السؤال المطروح عليه في غضون 15 ثانية فقط ليتمكن من المواصلة والانتقال إلى السؤال التالي، وفي حال تمكنه من الإجابة عن 3 أسئلة بشكل صحيح، يستطيع الوصول إلى برج خليفة، حيث يحتوي كل طابق فيه على مبلغ يتجاوز 3000 درهم، ولكن للفوز بالمبلغ على المشترك الإجابة عن السؤال الرابع بشكل صحيح، وإذا لم يتمكن من ذلك يكتفي بما فاز به في الأسئلة الثلاثة الأولى، وإذا حالفه الحظ ووصل إلى الطابق 163 أي قمة البرج يفوز مباشرة بالمبلغ المتراكم دون الحاجة للإجابة عن السؤال الرابع.

فئات

وشهد الموسم الحالي من البرنامج عملية تجديد شاملة في تصميم لعبته التي تسمح بالتفاعل بين المشترك ومقدمة البرنامج والخارطة التفاعلية للألعاب المبتكرة، وتندرج أسئلة البرنامج تحت عدة فئات، وهي المنوعات والترفيه والمعلومات العامة، حيث تتنوع الأسئلة بين الاختيارات، ومعرفة الصور، وترتيب الأحرف والكلمات، بحيث يقوم محرك اللعبة باختيار الأسئلة، وحساب قيمة الرصيد بشكل تناغم مع مراحل المسابقة التي تتميز ببساطة أسئلتها وبتنوعها، ويأتي ذلك بهدف تمكين المشاركين من الفوز بأي من جوائز البرنامج المالية.