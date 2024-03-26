«دبي للثقافة» تحتفي بالشهر الكريم بمبادرات إنسانية وفعاليات تراثية

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، عن إقامة سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل في دبي، وإبراز ما يتميز به من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، حيث تشمل القائمة إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة ((أبطال رمضان)) الإنسانية، وتنظيم ((ليالي رمضان)) في بعض أصول ومرافق الهيئة الثقافية والتراثية. ويأتي ذلك في إطار مشاركة ((دبي للثقافة)) ضمن حملة #رمضان_في_دبي التي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ويشرف على تنفيذها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للإمارة على مدار أيام الشهر الكريم.

وانطلاقاً من التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، تنظم ((دبي للثقافة)) بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتطبيق ((طلبات الإمارات)) النسخة الخامسة من المبادرة الإنسانية ((أبطال رمضان)) التي تأتي في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى ترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع وتحفيزهم على المساهمة في دعم العمل الإنساني.

مبادرات

وتسعى الهيئة من خلال مبادرتها الإنسانية التي ترفع شعار ((احتفالاً بروح العطاء)) إلى مساندة الأسر المتعففة وحث كافة فئات المجتمع على التبرع بوجبات الإفطار والسحور وطرود المير الرمضاني وثياب العيد عبر استخدامهم لـ ((جمعية أبطال رمضان الافتراضية)) على تطبيق ((طلبات الإمارات))، ليتم إيصالها إلى المستفيدين منها داخل وخارج الدولة بشكل آمن وسريع، وذلك بالتنسيق مع فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ولفتت شيماء راشد السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في ((دبي للثقافة)) إلى أن مبادرة ((أبطال رمضان)) تُعد مؤشراً على حجم التضامن الإنساني في المجتمع المحلي، وتعكس ما يمتاز به من قيم وتقاليد أصيلة. وقالت: ((تواصل الهيئة عبر مشاريعها ومبادراتها أداء رسالتها المجتمعية الهادفة إلى بث روح التكافل لدى أفراد المجتمع وتعزيز ثقافة العطاء لديهم، وتوطيد روابط التراحم فيما بينهم عبر المساهمة في تخفيف الأعباء عن الأسر المتعففة وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها خلال الشهر الكريم)).

قيم التسامح

وأشارت السويدي إلى أن المبادرة تتيح المجال أمام أصحاب الأيادي البيضاء للمشاركة في دعم العمل الخيري على اختلاف أشكاله، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال العمل الإنساني. وعبرت عن اعتزاز الهيئة بشراكتها مع الهلال الأحمر الإماراتي و((طلبات الإمارات)) وما تقدمانه من دعم لمبادرة ((أبطال رمضان)) التي نجحت في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع وساهمت في نشر قيم التسامح بين أفراده.

واحتفت ((دبي للثقافة)) عبر ((ليالي رمضان)) التي استضافها متحف الاتحاد، بانضمام الإمارات لمشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية من خلال تنظيم مجموعة عروض ترفيهية وورش عمل أقيمت بالتعاون مع ((مجموعة دبي لعلوم الفلك)) و((جلف فوتو بلس))، حيث تمكن الزوار من استكشاف أسرار الفضاء والكواكب عبر القبة الفلكية المتنقلة ومحطات المراقبة بالتلسكوب، إلى جانب الاستمتاع بصور الفضاء التي التقطت من مناطق مختلفة في الدولة.

وضمن فعاليات ((ليالي رمضان)) التي يستضيفها متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات حتى 31 مارس الجاري، تتاح للزوار فرصة الحصول على العديد من التجارب الرمضانية المستلهمة من التراث المحلي، ويشهد بيت ((الحرف التقليدية)) تنظيم ورشة ((تصميم المخور)) وفيها يتعرف المشاركون على مميزات ثوب المخور التقليدي والتطريزات المرتبطة به، كما يتعلمون في ورشة ((نسج سجادة بنمط السفافة)) أساليب نسج السجاد باستخدام سعف النخيل، بينما يكتشف زوار ((بيت العطور)) أسرار صناعة الشموع المعطرة وطرق تصميم المداخن باستخدام مواد صديقة للبيئة، ويتمكنون من ابتكار روائح مختلفة وفريدة من نوعها.

في حين يستمتع الأطفال بورش العمل التفاعلية الهادفة إلى تعليمهم تقنيات استخدام مادة الجبس في إنتاج الأعمال الفنية والمجسمات، وتدريبهم على طرق مزج الحناء وابتكار تصاميم نوعية تبرز جمالياته، إلى جانب منحهم فرصة استكشاف صناعة المجوهرات التقليدية، والتعرف على الأزياء التقليدية الإماراتية، وممارسة الألعاب الشعبية مثل ((الكرابي)) و((شد الحبل)).

((بوطبيلة))

ومن خلال مسار ((بوطبيلة)) تستعيد ((دبي للثقافة)) طقوس ((مسحراتي رمضان))، حيث يمكن للعائلات والأطفال مرافقة ((بوطبيلة)) في جولة يطوفون خلالها بين بيوت حي الشندغة التاريخي، ويرددون معه الأهازيج الشعبية والتراثية، كما تنظم الهيئة بالتعاون مع مبادرة ((إمباورهير)) (EmpowerHer) سوق رمضان الذي يتضمن تشكيلة واسعة من المنتجات التي ابتكرها أصحاب المواهب الإبداعية بهدف تمكينهم وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام كافة فئات المجتمع، كما تحول ((مركز الزوار)) في حي الشندغة التاريخي إلى منطقة يجتمع فيها الزوار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية، وتناول وجبات السحور المميزة التي تقدمها عدد من منافذ البيع، ومن بينها ((شيف ميثاء)) و((دبي فود بيبز،)) و((سلطان إيتس))، وغيرهم.