الإيطالي أتشيربي ينجو من الإيقاف 10 مباريات

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عدم معاقبة فرانشيسكو أتشيربي المدافع الدولي لنادي إنتر المتهم بالإهانة العنصرية تجاه المدافع البرازيلي لنادي نابولي حامل اللقب جوان جيزوس لعدم وجود أدلة قاطعة. وقال القاضي جيراردو ماستاندريا: ((باعتبار أنه لم يتم الوصول إلى الحد الأدنى من اليقين بشأن محتوى المخالفة المرتكبة، فقد تقرر عدم تطبيق عقوبات قانون العدالة الرياضية)).

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.