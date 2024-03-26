الإيطالي أتشيربي ينجو من الإيقاف 10 مباريات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عدم معاقبة فرانشيسكو أتشيربي المدافع الدولي لنادي إنتر المتهم بالإهانة العنصرية تجاه المدافع البرازيلي لنادي نابولي حامل اللقب جوان جيزوس لعدم وجود أدلة قاطعة. وقال القاضي جيراردو ماستاندريا: ((باعتبار أنه لم يتم الوصول إلى الحد الأدنى من اليقين بشأن محتوى المخالفة المرتكبة، فقد تقرر عدم تطبيق عقوبات قانون العدالة الرياضية)).
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