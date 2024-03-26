دييغو وويسلي يستعدان في دبي لعودة الحياة للكرة الإنجليزية

استغل البرازيلي ويسلي مورايس ((27 عاماً))، مهاجم ستوك سيتي الإنجليزي، فرصة التوقف الدولي للانضمام إلى زميله القديم ومواطنه دييغو كارلوس، لاعب أستون فيلا، في الحصول على فترة راحة قصيرة في دبي، مع مواصلة العمل على رفع معدلات لياقته البدنية في بيئة مختلفة، استعداداً لعودة الحياة إلى مسابقات الكرة الإنجليزية.

وأشار موقع ((ستوكس إنتينل)) إلى أن الثنائي تجمعهما صداقة قوية منذ أن لعبا معاً في أستون فيلا في الفترة من عام 2019 إلى عام 2023، عندما انتقل ويسلي إلى ستوك سيتي، وإلى أن دييغو ((31 عاماً)) شارك فيديو لنفسه وويسلي، وهما يتدربان معاً، وظهر اللاعبان في حالة نفسية إيجابية.

وارتدى دييغو خلال الفيديو قميصه البرازيلي، ورغم أنه لم يفز مطلقاً بمباراة دولية كبيرة، فإنه لعب في 6 مباريات دولية، وشارك في حصول البرازيل على ذهبية أولمبياد طوكيو 2022.

وعلق دييغو على الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي: ((لا توجد أيام عطلة، أتدرب مع شريكي ويسلي خلال أيامنا في دبي.. أحط نفسك بالأشخاص الذين يلهمونك لتكون أفضل كل يوم)).

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