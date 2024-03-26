العروبة المتوهج يواصل الخُطى واثقاً نحو الأضواء

واصل فريق العروبة المتوهج خُطاه بأقدام ثابتة نحو دوري أدنوك للمحترفين، حيث يعد الفريق الأخضر مرشحاً فوق العادة لخطف بطاقة الصعود الأولى لدوري الأضواء والشهرة، في ظل الفارق الكبير بينه وبين دبا الحصن الوصيف، والذي غاب عن خوض مباريات الأسبوع 25 من دوري الدرجة الأولى، بسبب الراحة الإجبارية، لكنه ظل محافظاً على وضعيته في المركز الثاني، بعد أن أعاد العروبة الفارق إلى 11 نقطة، إذ وصل فرسان مربح إلى رصيد 58 نقطة، ولدبا الحصن 47 نقطة، في وقت أحكم فيه دبا الفجيرة ((النواخذة)) قبضته على المركز الثالث برصيد 42، لكن النواخذة يتخلف عن جاره العروبة بـ 16 نقطة.

أرقام ونتائج

انتهت 6 مباريات بالفوز، حيث تفوق العروبة على فريق سيتي بنتيجة 2 - 1، وتمكن النواخذة من تحقيق الفوز على غلف إف سي بهدف دون رد، وهي ذات النتيجة التي حققها فريق يونايتد الخامس برصيد 39 نقطة على التعاون، فيما أمطر الظفرة الرابع برصيد 40 نقطة، مرمى الرمس صاحب المركز الأخير، بثلاثية نظيف، ليعود الرمس لدائرة الأحزان من جديد، بعد تحقيق برتقالي الهواة لنتائج لافتة خلال الجولتين الماضيتين، وتمكن الفجيرة من الانتصار على الجزيرة الحمراء 4 - 1، وتفوق العربي على مسافي 2 - 1، فيما خيمت نتيجة التعادل بهدفين على مباراة الذيد وضيفه غلف يونايتد، وانتهت مباراة مصفوت ضد الحمرية بتعادل سلبي.

وأحرز اللاعبون 20 هدفاً خلال المباريات الثماني، وأشهر قضاة الملاعب 24 بطاقة صفراء، وواحدة حمراء من نصيب لاعب الجزيرة الحمراء مايد صلاح، والذي تعرض للطرد أمام الفجيرة في الوقت بدل الضائع.

وعلى مستوى أندية نهاية الترتيب، لم يتغير شيء، بعد هزيمة الرمس وسيتي في المركزين الأخيرين أمام الظفرة والعروبة، ليبقى كل فريق برصيد 10 نقاط، وتزداد وضعية كل فريق سوءاً، لكن الفرص لا تزال قائمة لتحسين وضعيتهم والهروب من القاع، في ظل تبقي عدد كبير من المباريات.

وتمتلك 3 أندية رصيد 21 نقطة، لكنها غير بعيدة عن منطقة الخطر، وهى غلف إف سي صاحب المركز 13، وغلف يونايتد الرابع عشر، ومصفوت الخامس عشر.

هدافون

لم يطرأ أي جديد على مستوى صدارة الهدافين، بتربع الثنائي الأرجنتيني الكساندر ميدريوس لاعب التعاون، والبرازيلي لويس توريس لاعب يونايتد، على قمة اللاعبين، برصيد 16 هدفاً لكل لاعب، ويأتي خلفهم الإنجليزي بينك افوبي لاعب الظفرة برصيد 14 هدفاً، ثم الحساني تامبورا لاعب العروبة، ومحمد المربوعي لاعب دبا الفجيرة، برصيد 12 هدفاً.

الأسبوع 26

تقام مباريات الأسبوع 26 يوم السبت المقبل، عند العاشرة مساء، بأربع مواجهات، تجمع الأولى العروبة ضد يونايتد، ويلتقي الظفرة بضيفه دبا الفجيرة، ويواجه غلف إف سي فريق الذيد، وغلف يونايتد يلاقي الرمس، ويوم الأحد المقبل، تقام أيضاً 4 مباريات، تجمع دبا الحصن ضد مسافي، والعربي أمام مصفوت، والحمرية مع الفجيرة، ويستقبل الجزيرة الحمراء جاره الرمس.

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