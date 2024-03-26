عرض ختام مبهر في انتظار الجماهير

الحضور في النسخة الثامنة والعشرين من كأس دبي العالمي في مضمار ميدان يوم السبت على موعد مع العروض المبهرة في الحفل الختامي لكأس دبي العالمي على نحو لم يحدث من قبل. في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي، سيتم استخدام أحدث الطائرات المسيرة (درون)، وتوظيف تقنيات الليزر والإضاءة لإعادة تعريف حدود المشهد البصري، حيث ستشارك 4000 طائرة درون متخصصة في تقديم عروض بايروتكنيك فريدة من نوعها بتقنيات الإضاءة LED، ما يوفر مدة طيران مثيرة للإعجاب على مدى 33 دقيقة وتشكيلات ديناميكية ثلاثية الأبعاد في السماء.

ومن خلال مزامنة الأضواء وأشعة الليزر، يمكن للحضور أن يتوقعوا تجربة سلسة تتناسب مع نهاية مثالية للأمسية تستخدم فيها ثلاثة من أقوى أشعة الليزر في العالم ينبعث من كل منها شعاع بقدرة 600 واط ستشكل اتصالاً قوياً بالكون، مع 12 عرضاً بأشعة ليزر حديثة بقدرة 70 واط، بنظام يرسم لوحة زاهية من الضوء والألوان.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: ((يشتهر كأس دبي العالمي بعرضه الختامي المذهل، ونعمل مع شركائنا لجعل هذا الحدث أفضل من أي وقت مضى)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز