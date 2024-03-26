عرض ختام مبهر في انتظار الجماهير

(MENAFN
- Al-Bayan)
الحضور في النسخة الثامنة والعشرين من كأس دبي العالمي في مضمار ميدان يوم السبت على موعد مع العروض المبهرة في الحفل الختامي لكأس دبي العالمي على نحو لم يحدث من قبل. في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي، سيتم استخدام أحدث الطائرات المسيرة (درون)، وتوظيف تقنيات الليزر والإضاءة لإعادة تعريف حدود المشهد البصري، حيث ستشارك 4000 طائرة درون متخصصة في تقديم عروض بايروتكنيك فريدة من نوعها بتقنيات الإضاءة LED، ما يوفر مدة طيران مثيرة للإعجاب على مدى 33 دقيقة وتشكيلات ديناميكية ثلاثية الأبعاد في السماء.
ومن خلال مزامنة الأضواء وأشعة الليزر، يمكن للحضور أن يتوقعوا تجربة سلسة تتناسب مع نهاية مثالية للأمسية تستخدم فيها ثلاثة من أقوى أشعة الليزر في العالم ينبعث من كل منها شعاع بقدرة 600 واط ستشكل اتصالاً قوياً بالكون، مع 12 عرضاً بأشعة ليزر حديثة بقدرة 70 واط، بنظام يرسم لوحة زاهية من الضوء والألوان.
وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: ((يشتهر كأس دبي العالمي بعرضه الختامي المذهل، ونعمل مع شركائنا لجعل هذا الحدث أفضل من أي وقت مضى)).
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