قرعة كأس دبي العالمي الـ 28 الليلة

تتجه أنظار العالم الليلة إلى فندق أرماني في برج خليفة، الذي يستضيف مراسم قرعة النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي، بالإضافة إلى 4 أشواط أخرى، هي ((القوز للسرعة))، ((دبي جولدن شاهين))، ((دبي تيرف))، ((لونجين دبي شيماء كلاسيك)).

نسخة استثنائية

وفي هذا الصدد، أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن التحضيرات على قدم وساق لتقديم نسخة استثنائية للحدث العالمي الكبير، الذي سيشهد مشاركة نخبة الخيول الدولية في الأشواط التسعة للأمسية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ ((البيان))، أن الأمسية ليست فقط سباقاً للخيل، بل ترمز إلى تطور وقدرة دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد مدينة دبي، في استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية.

تغطية عالمية

وقال إن أكثر من 45 قناة تلفزيونية حول العالم سوف تبث هذه الأمسية، وتواجد عدد كبير من الإعلاميين الدوليين الذين جاؤوا إلى دبي لتغطية سباق الحدث العالمي الكبير الذي نقدم من خلاله أقوى الأشواط وأضخم الجوائز، بالإضافة إلى جمعنا للعالم في مكان واحد، وهذا بحد ذاته يؤكد على المكانة القوية التي تتمتع بها الأمسية تاريخياً منذ انطلاقتها العام 1996.

فرصة ذهبية

كما تحدث اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عن تزامن الأمسية للعام الثاني على التوالي مع شهر رمضان المبارك، قائلاً: ((إنها فرصة للجنة المنظمة من أجل إبراز عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا العربية والإسلامية التي تعكس روح التسامح والكرم في الشهر الفضيل، إذ سيتمكن ضيوف الأمسية ووسائل الإعلام العالمية من التعرف أكثر على هذا الشهر الفضيل)). وأضاف بأنه سيكون هناك الكثير من الفعاليات الجماهيرية أبرزها السحوبات وجوائز الترشيحات، بالإضافة إلى تخصيص وجبات للإفطار بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المتعاونة مع اللجنة المنظمة.

الشوط الرئيس

وسيكون الصراع على أشده لنيل لقب كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى)) برعاية ((طيران الإمارات)) والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، إذ سيشهد الشوط مشاركة 12 خيلاً، يتقدمهم النجم الياباني ((أوشبا تيسورو)) لـ ((شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة))، والذي يطمح ليكون ثاني حصان يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي عقب إنجاز ((ثندر سنو)) لجودلفين عامي 2018 و2019، و((سنيور بوسكادور)) لشرف الحريري وجو بيكوك، والذي يسعى ليكون أول بطل يجمع بين لقبي كأس دبي العالمي، وكأس السعودية الذي حققه الشهر الماضي.

كما سيشهد الشوط كذلك مشاركة النجم الياباني ((ديرما سوتوجاكي)) الذي توج العام الماضي بلقب ((ديربي الإمارات))، ((كلابتون)) لـ ((آر آر آر للسباقات))، و((كبير خان)) نجم ((كرنفال سباقات دبي))، بالإضافة إلى عدد من الخيول الإماراتية والسعودية والأمريكية.

((القوز للسرعة))

وسيشهد شوط ((القوز للسرعة)) لمسافة 1200 متر ((الفئة الأولى)) ((عشبي)) برعاية ((عزيزي للتطوير العقاري)) البالغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، مشاركة 12 من كوكبة الخيول الدولية السريعة على الأرضية العشبية، يتقدمهم ((دانيه)) لـ ((شادويل)) الذي يسعى إلى الحفاظ على اللقب، و((فروست آت داون)) لعبد الله المنصوري نجمة ((ند الشبا تيرف سبرنت))، والفائز في مهرجان أمير دولة قطر ((إماراتي أنا))، علاوة على القادم من أمريكا ((كاسا كريد))، وممثل اليابان ((جاسبر كرون))،إضافة إلى ((كاليفورنيا سبانغل)) الفائز بسباق ((كوين سيلفر جوبلي)) (فئة1) في هونغ كونغ.

((دبي جولدن شاهين))

يشارك في شوط ((دبي جولدن شاهين)) لمسافة 1200 متر ((الفئة الأولى)) ((رملي)) برعاية ((نخيل)) البالغ قيمة جوائزه 2 مليون دولار، 14 خيلاً، أبرزها ((سيبليوس)) لجون بارك وديليا ناش الذي سيدافع عن اللقب مجدداً، والجواد الياباني ((ريميك)) لكوجي مايدا المتوج بلقب ((كأس الرياض للسرعة))، بالإضافة إلى ((مهيب)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأبطال النسخة الثانية لـ ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) يتقدمهم نجم البطولة ((كولور أب)) لسيد حشيش.

((دبي تيرف))

يشهد شوط ((دبي تيرف)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الأولى)) ((عشبي)) برعاية ((دي بي ورلد)) البالغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، مشاركة 16 خيلاً، إذ سيطمح ((لورد نورث)) لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات إلى تحقيق مجد تاريخي جديد في السباق، والحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي. كما سيشهد الشوط مشاركة ((ميشرد تايم)) لجودلفين بطل ((جبل حتا))، و((نشوى)) لعماد الصقر نجمة ((الأوكس الفرنسي)) العام 2022.

((شيماء كلاسيك))

وستكون الإثارة حاضرة في شوط ((لونجين دبي شيماء كلاسيك)) لمسافة 2410 أمتار ((الفئة الأولى)) ((عشبي)) البالغ قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، إذ يستقطب الشوط 12 من الخيول العالمية القوية أبرزها الفائز بسباق ((بريدرز كب تيرف)) ((أوغست رودان))، ونجمة ((كورونيشن كب)) ((ايملي أبجون))، و((سبيرت دانسر)) للمدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرغسون وصديقيه بيتر دون وجيد ماسون، نجم ((كأس نيوم))، بالإضافة إلى ((ريبلز رومانس)) لجودلفين بطل ((كأس سمو الأمير)) في قطر الشقيقة.

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