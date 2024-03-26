دووج واتسون لـ« البيان »: جميع المشاركين يمثلون خطراً على «كبير خان»

أكد المدرب دووج واتسون أن جميع المشاركين في شوط ((كأس دبي العالمي)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى)) على المضمار الرملي، برعاية ((طيران الإمارات))، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، يشكلون خطراً على النجم المتألق ((كبير خان)) لتليك موكانبيتكالييف.

منافسون أقوياء

وأضاف في تصريحات خاصة لـ ((البيان)) أن الشوط الرئيس سيشهد مشاركة عدد كبير من الخيول القوية الفائزة في سباقات الفئة الأولى، وكذلك أصحاب الخبرة على أرضية مضمار((ميدان))، يتقدمهم الياباني ((أوشبا تيسورو))، الذي يطمح للحفاظ على اللقب و((سنيور بوسكادور)) بطل كأس السعودية هذا العام، و((ديرما سوتوجاكي)) الذي توج العام الماضي بلقب ((ديربي الإمارات))، والجواد الأمريكي المتميز ((نيوجيت))، إلا أنه يثق بقدرات ((كبير خان)) خلال الشوط العالمي الكبير.

وتحدث المدرب دووج واتسون عن قرعة اليوم، قائلاً بأنه يفضل وقوع ((كبير خان)) في البوابات الوسطى، ولكن في الوقت ذاته لن تقلقه وقوعه في البوابات الأخرى، خاصة أنه يتمتع بسرعة عالية في الانطلاقة. وأضاف: ((لقد قمنا بإعداده بشكل جيد للمشاركة في الشوط العالمي، وهو بطل لا يشق عنه الغبار ولديه سجل حافل بالانتصارات، كان آخرها ((بطولة آل مكتوم للتحدي)) شهر يناير الماضي، لذا أنا أتوقع أن يقدم الأداء المميز الذي عودنا عليه في السباقات)).

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