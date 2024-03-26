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خوسيه دي أنجيلو: سعيد بالعودة إلى دبي مجدداً

3/26/2024 7:16:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبّر المدرب خوسيه دي أنجيلو عن سعادته البالغة بالعودة مجدداً إلى دبي للمشاركة في الأمسية الـ28 من كأس دبي العالمي الذي سيقام يوم السبت المقبل على مضمار ((ميدان)) العالمي.

وتحدث المدرب الفنزويلي عن ((كراميل شيب)) الذي سيشارك في شوط ((جودلفين للميل))، مؤكداً جاهزية النجم الأمريكي لخوض غمار التحدي، على الرغم من صعوبة السباق مع تواجد ((آيزوليت)) و((سعودي كراون)).

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