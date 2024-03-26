خوسيه دي أنجيلو: سعيد بالعودة إلى دبي مجدداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
عبّر المدرب خوسيه دي أنجيلو عن سعادته البالغة بالعودة مجدداً إلى دبي للمشاركة في الأمسية الـ28 من كأس دبي العالمي الذي سيقام يوم السبت المقبل على مضمار ((ميدان)) العالمي.
وتحدث المدرب الفنزويلي عن ((كراميل شيب)) الذي سيشارك في شوط ((جودلفين للميل))، مؤكداً جاهزية النجم الأمريكي لخوض غمار التحدي، على الرغم من صعوبة السباق مع تواجد ((آيزوليت)) و((سعودي كراون)).
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