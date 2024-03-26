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تريم مطر: مكاسب كبيرة حققتها بطولة كأس الاتحاد للشطرنج

3/26/2024 7:16:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج عن سعادته بما حققته بطولة كأس الاتحاد لفرق الجاليات والمؤسسات الشطرنج السريع من أهداف من خلال الأعداد الكبيرة من اللاعبين واللاعبات حيث شارك في البطولة 224 لاعباً ولاعبة يمثلون 112 فريقاً من أندية اللعبة والأكاديميات وأندية المؤسسات والجاليات، من 28 جنسية، من بينهم 51 لاعباً من أصحاب الألقاب الدولية منهم 21 أستاذاً دولياً كبيراً، و3 أساتذة دوليين كبار و11 أستاذاً دولياً، و28 اتحاداً دولياً منهم 81 لاعباً ولاعبة من دولة الإمارات، وهي المرة الأولى في تاريخ البطولات الفرقية بدولة الإمارات التي يشارك هذا العدد الكبير من فرق الجاليات والمؤسسات والأكاديميات المقيمة بالدولة في بطولة واحدة، كما أن البطولة كتبت شهادة نجاحها من خلال مشاركة المصنفين 11 و19 و31 على العالم.

وأضاف إن المكاسب كبيرة على كافة المستويات التنظيمية والفنية والإدارية وقادت البطولة كوادر إماراتية شابة من خلال إتاحة الفرصة لهم وأيضاً كانت البطولة تأكيد على أننا نسير في الاتجاه الصحيح عندما فتحنا الباب أمام الجاليات والأكاديميات والأندية الخاصة وكافة الجنسيات للمشاركة في نشاط الاتحاد وهذا الزخم له مردود كبير على اللعبة في المستقبل القريب.

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