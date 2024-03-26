هجن الرئاسة تتألق في تحديات «العمالقة» بـ«ختامي المرموم»

شهد ميدان المرموم تحديات ساخنة في أشواط سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان المرموم التراثي ((ختامي المرموم)) وتنافست الشعارات الكبرى على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وتألقت هجن الرئاسة في أشواط ((العمالقة)) بعد فوز ((الشايبة)) بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في أول تحديات العمالقة للحول، وذلك بوصولها لخط النهاية في زمن بلغ 12:13:5 دقائق.

وواصلت هجن الرئاسة تألقها بقيادة المضمر المجازف المهيري في الشوط الثاني للزمول بواسطة (مدمر) الذي انتزع الناموس بتوقيت وقدره 12:41:4 دقائق.

وأكملت (بلشة) ((الهاتريك)) لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في شوط الحول مسجلة زمناً قدره 12:28:9 دقائق.

وحققت هجن الرئاسة ((الرباعية)) بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في الشوط الرابع للحول بعد أن حلقت ((براقة بالصدارة مسجلة زمناً قدره 12:32:0 دقائق.

سيف المرموم

من جهة أخرى، تتجه الأنظار اليوم إلى ميدان المرموم الذي يحتضن ختام منافسات هجن أبناء القبائل في ((ختامي المرموم))، حيث ستكون المنافسة مشتعلة على 6 رموز ثمينة أبرزها الجائزة الكبرى على سيف الحول في الشوط المفتوح، بالإضافة إلى جائزته المالية 5 ملايين درهم.

وسينال صاحب المركز الأول في شوط الزمول المفتوح البندقية الذهبية و1.5 مليون درهم، وسيحصل الوصيف في هذا الشوط على 800 ألف درهم.

وخصص الشوطان الأول والثاني لرموز الإنتاج، ويحصد الفائز بشوط الحول المفتوح (إنتاج) السيف بالإضافة إلى مليوني درهم، وصاحب المركز الثاني ينال مليون درهم، بينما سيكون الشداد ومليون درهم في انتظار صاحب المركز الأول في تحدي الزمول المفتوح (إنتاج)، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم.

ويحصل البطل في تحدي الزمول المحليات على الخنجر ومليون درهم ووصيفه على 500 ألف درهم، والفائز في شوط الحول المحليات على الشداد ومليوني درهم وصاحب المركز الثاني على مليون درهم، ويحصل أصحاب المراكز من الثالث وحتى الخامس في أشواط رموز الذلل والزمول على جوائز نقدية ضخمة.

ثناء

من جانبه، أثنى عبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به (الطاير للسيارات) الراعي البلاتيني لمهرجان المرموم التراثي للهجن 2024.

وأضاف الفلاسي إن التعاون الفعال والمثمر مع الشركاء رعاة الأحداث وبالأخص (الطاير للسيارات) يعتبر من الأسباب الرئيسية التي ظلت تسهم بصورة كبيرة في نجاح المناسبات التي يشرف نادي دبي لسباقات الهجن على تنظيمها، وقال: نخص بالشكر والتقدير الأخ سعيد حميد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، على دعمهم المستمر لسباقات الهجن.

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