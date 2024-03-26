4 أندية إيطالية تقود المنافسة على لقب «طائرة ند الشبا»

لعبت المكانة العالمية التي وصلت إليها بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية على مدار السنوات الماضية، دوراً مهماً في استقطاب أبرز النجوم العالميين للمشاركة فيها والاستمتاع بمنافساتها القوية، خاصة بعدما طورت اللجنة المنظمة اللوائح وأصبح بإمكان الفرق المشاركة استقطاب عدد غير محدود من اللاعبين الأجانب.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 4 أندية إيطالية معززة بكامل نجومها وطواقمها الفنية والطبية، ما يعزز حظوظها في الظفر باللقب، لاسيما أن 3 منها ضمنت حتى الآن بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، يتقدمها فريق مودينا بطل كأس إيطاليا 5 مرات، والذي يشارك في البطولة تحت مسمى ((زعبيل 2)) بقيادة مدربه المتميز ألبيرتو جولياني، ويضم في صفوفه نخبة من نجوم الدوري الإيطالي أمثال البرازيلي برونو موسى، والألماني برهمي أنتون، والروسي سابوزكوف ماكسيم، والإيطالي غوليني ريكاردو، أما الفريق الإيطالي الثاني والذي يشارك بدوره معززاً بكامل نجومه فهو بادوفا تحت مسمى ((الإمبراطور)) متصدر المجموعة الأولى.

ويشارك ((الإمبراطور)) بقيادة مدربه جاكوبو كوتيني ومساعده ماتيو تروليس، ومن أبرز نجومه الإيطالي تومازو غوزو والهولندي فابيان بلاك، والياباني واتارو تانيغوشي والألماني جوليان زينغر، والإيطالي لوكا بورو وغيرهم.

ويعد شيسترينا ثالث الأندية الإيطالية في دورة ند الشبا الرياضية، الذي يشارك تحت مسمى ((الجوارح)) بقيادة مدربه الإسباني غيرمو فلاسكا ومساعده الإيطالي روبيرتو كوكوني، إلى جانب نخبة من أبرز نجومه يتقدمهم لبيرو الفريق الإيطالي سافيرو دي سانتيس ومواطنيه كل من أليساندرو فينوري ولورنزو جياني، وأندريا روسي، ودانيلي مازوني، إلى جانب الفرنسي تيو فوري والتركي ايفي بيرم، والصربي ألكسندر نيدلكوفيتش.

أما النادي الإيطالي الرابع في الدورة فهو نادي ((ترنتينو فولي)) الذي يشارك تحت مسمى ((فهود زعبيل)) بقيادة الإيطالي باولو مونتانياني المدرب الحالي للمنتخب المغربي للكرة الطائرة، ويضم ((فهود زعبيل)) بدوره مجموعة من نجوم الدوري الإيطالي يتقدمهم جاكوبو ماساري ومواطنوه فيليبو لانزا، إيليا بوسي، أليساندرو توندو وسانتياغو أوردونا، والإسباني أنخل ترينيداد.

تأكيد

وأكد جاكوبو ماساري صاحب فضية كأس العالم للكرة الطائرة في مونديال اليابان 2015 أن السمعة الجيدة التي تحظى بها دورة ند الشبا الرياضية على مستوى العالم جعلته متحفزاً للمشاركة فيها، وقال: لطالما سمعت عن دورة ند الشبا، لدي العديد من الأصدقاء الذين لعبوا فيها في السنوات الأخيرة، كل الأخبار التي تلقيتها عنها كانت جيدة، وتمنيت أن أشارك فيها يوماً ما، وأنا سعيد بهذه التجربة.

وأشاد نجم الكرة الطائرة الإيطالية بروعة التنظيم وحفاوة الاستقبال، وأضاف: المستوى قوي جداً، ونحن نستمتع بلعب الكرة الطائرة على مستوى عالٍ، يمكنني القول إنها بطولة عالمية مصغرة.

وأوضح ماساري أن المشاركة في البطولة تعد مكسباً للفرق وللاعبين من أجل تطوير مستوياتهم بفضل عامل الاحتكاك ولعب مباريات قوية على مدار 10 أيام، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها دبي وأنه استمتع بزيارة العديد من المعالم السياحية مثل برج خليفة ودبي مول وصحراء دبي الجميلة.

من جهة أخرى، انضم ((زعبيل 2)) إلى قائمة المتأهلين إلى المربع الذهبي إلى جانب فريقي ((الإمبراطور)) و((فهود زعبيل)) بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط كاملة جمعها من الفوز في مباراتين كان آخرها على حساب فريق الجوارح بنتيجة 3 – 0، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 25 – 19، والشوط الثاني بنتيجة 25 – 15، والشوط الثالث 25 – 19.

وفي المجموعة نفسها، أنعش فريق ((الملك)) حظوظه في المنافسة على التأهل إلى نصف النهائي بفوزه على فريق ((اتش ام اس)) بنتيجة 3 – 0، أنهى ((الملك)) الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 25 – 20، والشوط الثاني 25 – 22، والشوط الثالث 25 – 22.

ويلتقي في الساعة 9:15 مساء اليوم (الأربعاء) فريق ((الملك)) مع فريق ((الجوارح)) في المباراة التي ستحدد المتأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث يملك كلا الفريقين 3 نقاط فقط من فوز واحد وخسارة واحدة، ويلتقي في الساعة 11:15 مساء فريق ((زعبيل 2)) مع فريق ((اتش ام اس)) في مباراة تعد تحصيل حاصل، حيث لا يملك ((اتش ام اس)) أي نقطة في رصيده.

شد الحبل

تواصل بطولة شد الحبل منافساتها القوية بين الفرق المشاركة ضمن ثلاث فئات هي الفئة المجتمعية وفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية وفئة الناشئين، وأسفرت نتائج اليوم الثاني في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية عن فوز فريق القوات البرية على فريق بلدية دبي، وفوز فريق الحرس الوطني على مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي بنتيجة 2 – 1، وفوز فريق مجمع ند الشبا على فريق جمارك دبي، وفوز فريق الدفاع المدني على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، وفوز فريق الحرس الأميري بالشارقة على فريق وزارة الدفاع بنتيجة 2 – 1.

وفي منافسات الفئة المجتمعية فاز فريق استديو زعبيل على فريق مايتي بول باتريوتس، وفاز فريق الصقور على فريق أكاديمية ايه جيه، وفاز فريق العاصفة على فريق ديزرت جروب.

وفي فئة الناشئين فاز فريق ايه 25 على فريق الورقاء، وفاز فريق نادي الشارقة للدفاع عن النفس على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وفاز فريق مدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم على فريق ناس جونيورز، وفاز فريق استديو زعبيل على فريق ناشئين الوثبة.

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