مواجهات مثيرة في نصف نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم

تحدد أطراف المربع الذهبي لبطولة كأس منصور بن زايد آل نهيان 2024 التي تقام في نسختها الحادية عشرة بملاعب فندق قصر الإمارات، وتختتم فعالياتها غداً.

وتأهلت فرق مكتب الشؤون القانونية ودائرة القضاء ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى نصف نهائي كأس منصور بن زايد وذلك بعد مواجهات قوية في الدور ربع النهائي الذي أقيم مساء أول من أمس.

وشهد الملعب الخارجي لـ((فندق قصر الإمارات)) بأبوظبي، 4 مباريات في ربع نهائي البطولة، وحسمت ركلات الترجيح 3 مباريات منها، فتمكن مكتب الشؤون القانونية في المباراة الأولى من التأهل عقب الفوز على مكتب الأمين العام، وصيف النسخة الماضية، بهدف من دون مقابل.

وفي اللقاء الثاني، تفوق فريق دائرة القضاء على الأرشيف والمكتبة الوطنية عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الزمن الأصلي للمباراة، ليودع الفريق الذي يقوده المدرب الفرنسي غريغوري دوفرينيس النسخة الحالية، كما حسمت ركلات الترجيح تأهل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على حساب المركز الوطني للمناصحة، بعدما تعادلا في الشوطين الأول والثاني بهدف لمثله، ولجأ أيضاً مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي وفريق قطاع الخدمات المساندة إلى ركلات الترجيح من أجل حسم التأهل، بعدما تعادلا 3-3 في الوقت الأصلي بعد مباراة ماراثونية، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لمكتب التدقيق والتطوير المؤسسي.

قرعة نصف النهائي

وأسفرت قرعة المربع الذهبي، التي سحبت بعد مواجهات دور الـ8، عن مواجهة مكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي أمام فريق دائرة القضاء.

وتقام المباراتان، اليوم، وسيلعب النهائي ولقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، مساء غد، علماً بأن نصف النهائي يشهد 4 فرق جديدة حضرت في المربع الذهبي للنسخة الماضية.

الأفضل

نال خيري الحسيني، لاعب مكتب الشؤون القانونية جائزة رجل المباراة الأولى، وذهب اختيار اللجنة المنظمة في اللقاء الثاني إلى أحمد ناصر، حارس مرمى دائرة القضاء، وحصل علي محمد الحمادي، من المركز الوطني للمناصحة، على نجومية المواجهة الثالثة، وفاز مهدي شطير، قائد مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، بجائزة أفضل لاعب أمام قطاع الخدمات المساندة.

حضور متميز وجوائز قيمة

امتلأت مدرجات الملعب الخارجي لـ((فندق قصر الإمارات)) بالجماهير بمختلف الفئات العمرية، واستمتع الحضور بمجموعة كبيرة وغنية بالفعاليات المصاحبة للمباريات، والتي بدأت منذ الثامنة مساءً، ومن ضمنها منطقة ((فان زون)) التي تضم الألعاب الترفيهية، إلى جانب ((عربة متنقلة)) لتقديم المشروبات الباردة والساخنة.

وأقامت اللجنة المنظمة مسابقات للجماهير بين شوطي المباريات، وخصصت جوائز قيمة للحضور، وستتواصل الفعاليات والجوائز في نصف النهائي وليلة ختام البطولة، اليوم وغداً، وسيكون عشاق كرة القدم على موعد جديد مع المفاجآت.

الهدافون

من المتوقع أن تشتد المنافسة في لقب هداف البطولة في نصف النهائي والختام، ويتصدر عبدالرحمن جمال، لاعب الشؤون القانونية، الترتيب بـ((6 أهداف))، وخلفه زميله ضياء قنديل ((5 أهداف))، ثم ياسر الزهلي، مهاجم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بـ((4 أهداف))، والأمر ذاته بالنسبة لحسام محمد من الشؤون القانونية أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة خصصت جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جوائز لكل من أفضل لاعب وحارس وإداري وهداف البطولة.

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