دبي.. رحلة التميز الدائمة

التميّز فكرة معنوية تقوم كرغبة في العقل والوجدان، وبالإرادة الحاسمة والتصميم الذي لا يلين يمكن أن تتحقق وتصبح واقعاً ملموساً، وهي من الهواجس الكبرى لدى الشخصيات الكبرى، إذ إنّ مطلب التميز هو الذي يحقّق الغايات ويجسّد الآمال ويدفع بالقوة الإبداعية إلى أقصى تجلياتها، وإنّ الناظر في طبيعة تفكير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سيرى أنّ فكرة التميّز هي واحدة من أعمق الأفكار حضوراً في شخصيته وتفكيره، وأنها تكاد تكون هي الموجّه الرئيس لمسيرته الرائدة في إدارة الدولة وتحقيق أروع مظاهر التقدم والإنجاز من خلال القناعة العميقة الراسخة بأنّ التميّز هو السبيل الأوحد والخيار المؤكد لمسيرة الدولة والإنسان.

وكقائدٍ مفكّر لم يكتفِ صاحب السمو بمجرد الإنجاز المحسوس بل نجد أنّ فكرة التميّز تحظى بعنايته الأدبية، حيث كتب كتاباً متفرّداً يحتفي بفكرة التميّز ويقترب بها من حدود النظرية هو كتاب ((رؤيتي: التحديات في سباق التميز))، حيث يشتمل الكتاب على التفاصيل الثمينة لهذه الفكرة التي تشكل جوهر الرؤية للقيادة الناجحة التي تضع نصب عينيها تحقيق الامتياز في الشكل والمضمون والتنفيذ بحسب عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فضلاً عن اتّسامها بالشمول والعمق، والوضوح الذي يجعلها سهلة التطبيق مع ضرورة اشتمالها على قدر من التحدّي الذي يجعل لطرحها وقع المفاجأة بشرط أن تنأى عن سهولة التنفيذ بحيث تقترب من حدود المستحيل دون أن تصل إليه.

بإيحاءٍ من هذه الأفكار الراسخة في شخصية صاحب السمو بدأت تتشكل فكرة التميّز داخل القطاع الخاص أوّلاً عام 1994م، ثم داخل القطاع الحكومي عام 1997م حيث كانت هذه المرحلة هي حجر الأساس في مسيرة طويلة تزيد على ربع قرن من التميز الحكومي الذي طُرح كمشروع متفرد على مستوى العالم، وانتقل بخطوات مدروسة نحو حكومة دبي الإلكترونية عام 2000م، وازدادت وتيرة التقدم تسارعاً حتى وصلت إلى الحكومة الذكية عام 2013 م لتحدث بعد ذلك النقلة التوعية عام 2019م بإنشاء مركز التحكّم والسيطرة رغم الظلال القاتمة لجائحة كورونا وظلت المسيرة تتقدم حتى وصلت إلى فكرة التميز المستدام عام 2022م، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الرعاية المباشرة والمتابعة المسؤولة من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي لا يكتفي بمجرد اقتراح الأفكار وتنظير النظريات بل يتابع كلّ فكرة إيجابية حتى يراها واقعاً ماثلاً للعيان، وهذا هو ما حصل في مسيرة حكومة دبي نحو التميّز المستدام.

في هذا السياق من الاهتمام المباشر بالتميّز الحكومي لدبي رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفل برنامج دبي للتميّز الحكومي السابع والعشرين للتأكيد على عمق اهتمامه بهذا المنجز الفريد لدبي، حيث لم يغب عن أي احتفال من الاحتفالات التي أقيمت بهذه المناسبة المتميزة في تاريخ دبي، وتعبيراً عن غبطته بهذا الحدث الفريد نشر كلمة مفعمة بالعزيمة والأمل على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: ((شهدتُ اليوم حفل برنامج دبي للتميز الحكومي وتكريم الفائزين والمؤسّسات المتميزة)) فهذه الرعاية العليا للبرنامج هي التعبير الأرقى عن مبلغ العناية بهذا البرنامج الذي أصبح هو روح دبي والمعبّر الحقيقي عن شخصيتها ورؤيتها، وتعزيزاً للروح الوطنية الإبداعية قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين من الأشخاص والمؤسسات المتميزة بحيث يشمل التكريم كبار رجال الإدارة شموله للموظفين الصغار في السلّم الوظيفي، فالبرنامج يبحث عن الكفاءة والنوعية المتميزة بين جميع أبناء الوطن ومؤسساته الرائدة.

ويتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً: ((27 عاماً ونحن نشجّع التميّز ونكرّم المتميّزين، وننشر ثقافة كانت جديدة في العمل الحكومي، واليوم بحمد الله أصبحت حكومتنا مرادفاً للتميّز)) ففي هذه الفقرة الثمينة إشارة إلى المدى التاريخي لهذا البرنامج المتميّز الذي نهضت بأعبائه حكومة دبي بكلّ ما يترتب عليه من استحقاقات، حيث يتمّ تشجيع المتميّزين وإكرامهم من خلال نشر ثقافة غير معهودة داخل الإدارة العربية للدولة، فكانت هذه النتائج التي كان لها أكبر الأثر في الارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق مؤشرات تنافسية عالمية انعكست على موقع دبي بين دول العالم، حيث أصبحت مركزاً عالمياً للمال وريادة الأعمال، وأصبح مفهوم التميّز مرادفاً لحكومة دبي التي شقّت طريقها بعزيمة لا تعرف الملل ولا التوقف والانتظار.

وبنبرة القائد الحكيم يوصي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جميع أبناء الوطن قائلاً: ((رسالتي للجميع: التميّز رحلة وليست وجهة، وتوقعات الناس ترتفع مع تحسن الخدمات، رضا الناس غاية تتحرك باستمرار للأمام، ونحن في سباق للاقتراب منها)) لتؤكّد هذه الكلمات الثمينة عمق الرؤية لدى صاحب السمو الذي يجعل التميّز رحلة الحياة وليس مجرد وجهة ومرحلة مؤقتة مع الاهتمام الصادق بموقف الإنسان الإماراتي من الأداء الحكومي، فهو لا يقنع بمجرد التقارير والأرقام بل لا بدّ أن يلمس ذلك عملياً من خلال انعكاس الأداء الحكومي على حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بحيث يشعر الجميع بالرضا والسعادة والأمن وعمق الانتماء.

ثمّ كانت هذه الخاتمة الرائعة التي ختم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كلامه قائلاً: ((تستمر الرحلة وإن تغيّرت المواقع، وتبدّلت الأسماء، لتبقى وترقى في درجات المجد بلادنا)) فهذا هو المهمّ في وجدان صاحب السمو: بقاء الرحلة واستمرار الإبحار في بحار الإبداع والإنجاز مهما كان الموقع الذي يحتله الأفراد والمؤسسات، فالهدف هو جودة الحياة في جميع المسارات وتنمية الكفاءات والتركيز على فكرة الريادة والابتكار، ومحاصرة فكرة الترهّل والروتين في العمل، والتصميم على الارتقاء بالوطن في مسار المجد والتميز والإبداع.