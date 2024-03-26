نتنياهو وحتمية «الانتحار»

تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الفوري في غزّة خلال شهر رمضان وإطلاق سراح جميع الرهائن وبتسهيل وصول المواد الإغاثية والطبية والحياتية، وصادق على القرار، الذي تقدّمت به 10 دول غير دائمة العضوية، 14 عشرة عضواً وامتنعت الولايات المتّحدة عن التصويت.

ويكتسي هذا القرار أهمّية بالغة رغم أنّه لم يتمّ اتّخاذه بمرجعية ملزمة لجميع الأطراف، أي استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة، ورغم ذلك أثار القرار وبالخصوص عدم لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى استعمال حقّ الفيتو حفيظة إسرائيل التي اعتبرت أنّ واشنطن ((خذلتها)).

الولايات المتّحدة سارعت بتوضيح أنّ ((موقفها ثابت من دعم إسرائيل)) مشدّدة على ((الطابع غير الإلزامي)) للقرار وعلى ((غياب التنصيص على الوقف الدائم لإطلاق النار))، وفي المقابل لقي القرار ترحاباً دولياً كبيراً ((رغم عدم توازنه)) في تقدير مصر، بما يؤكّد اتساع رقعة النفور الدولي من سلوك دولة الاحتلال العدواني تجاه الشعب الفلسطيني.

وبقطع النظر عن التوضيحات والتحفظات فإنّ القرار يعتبر مرحلة أخرى هامّة لتضييق الخناق على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وإجباره على الإذعان إلى ضرورة احترام القانون الدولي.

وينضاف هذا القرار إلى المسار القضائي الذي وضع حجر الأساس لإدانة غير مسبوقة لإسرائيل، فضلاً عن الضغوط الدبلوماسية من عديد الأطراف وبالخصوص الاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية التي تقوم بجهود لافتة من أجل الضغط على دولة الاستيطان ونصرة الحقّ الفلسطيني.

وهذا المسار برمّته يعتبر مستحدثاً وهو أجبر فيما يبدو الولايات المتحدة وجو بايدن على الاصطفاف وراء الموقف الدولي الرافض لعملية الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزّة والضفة الغربية ودفع الرئيس السابق دونالد ترامب إلى نصحها باللجوء إلى وقف إطلاق النار ((لتجنّب خسارة أكبر على المستوى الدولي)).

ويذهب الاعتقاد بأنّ الضغط على نتنياهو يتّسع باضطراد خصوصاً بعد إصرار الولايات المتحدة على فتح ممرّات جديدة لإيصال المواد الإغاثية والصحية والمعيشية.

إنّ الموقف الأمريكي يكتسي أهمّية بالنسبة لإسرائيل.

ولا يبدو أنّ نتنياهو مستوعب لهذا الأمر، إذ هو يعتقد أنّ دعم الولايات المتّحدة لحكومته لا سقف له، وفي المقابل تلقى سياسات نتنياهو تجاه الحليف الأكبر تحفظاً وتململاً بدأ يكبر ويهدّد التحالف الحكومي بالانفجار، وبوادر انفجار حكومة نتنياهو لا تقف عند حدّ الموقف من أمريكا.

ولكنّ التصعيد المستمرّ بين بنيامين نتنياهو ووزير حكومة الحرب بيني غانتس واستقالة وزير آخر في حكومة الطوارئ في ذات اليوم الذي تبنى فيه مجلس الأمن قراراً لوقف إطلاق النار في غزة يهدّد أيضاً بتوجّه حكومة الاحتلال إلى التفكّك والحلّ.

ولا تقف عوامل الانفجار عند هذا الحدّ، بل إنّ إصرار نتنياهو على تمرير قانون يُعفي رجال الدين من الخدمة العسكرية يقابله تهديد العلمانيين داخل الحكومة بالانسحاب، ولا يخفى أنّ المخزون الانتخابي لنتنياهو يكمن أساساً في هذه الشريحة من المتدينين والمستوطنين.

عوامل عديدة ترجّح توجّه حكومة بنيامين نتنياهو نحو الحلّ، وينضاف إلى ذلك موجة الاحتقان داخل الشارع الإسرائيلي والمطالبة بانتخابات سابقة لأوانها وهي مطالبات سبقت عملية ((طوفان الأقصى)) التي وظّفها و((ابتزّها)) نتنياهو من أجل عدم السقوط والاستمرار في الحُكْمِ.

ضغط آخر لا يقلّ أهمية وهو الذي تمارسه عائلات المحتجزين في غزّة والتي مثّلت من حراكها المطالب بضرورة توقيع هدنة لإطلاق سراحهم.

إنّ تراكم كلّ هذه العوامل من شأنه أن يقود منطقياً بنيامين نتنياهو إلى التسليم بالأمر الواقع وتوقيع الهدنة مع الفلسطينيين ولكنّه يعي تماماً أنّ وقف الحرب والعدوان سيفتح أمامه أبواب الإقالة وقد يؤدّي به إلى السجن ما يدفعه أكثر إلى عملية هروب إلى الأمام غير محسوبة العواقب وهو ما يرجّح القول إنّه من الصعب وربّما من المستحيل انتظار انفراجة يكون مصدرها بنيامين نتنياهو وربّما يكون الحلّ والانفراج بالمزيد من الضغط من جميع الأطراف، ليبقى صمود الشعب الفلسطيني على أرضه هو أساس كلّ حلّ.