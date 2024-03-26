علم النفس الإداري.. كيف كشف ذكاءنا؟

ساد حتى عهد قريب اعتقاد شائع بأن المرء بحاجة إلى ذكاء بشري ((IQ)) ليتفوق في عمله. سرعان ما تبدد ذلك الرأي مع بزوغ نجم ما أطلق عليه بالذكاء العاطفي ((EI)). اكتشف العلماء أنك حتى تتعامل بمهارة وسلاسة وحكمة مع من حولك ومع مشاعرك، فلا بد أن يكون لديك شيء آخر غير الذكاء العقلي، وهو الذكاء العاطفي الذي يقصد به قدرة الإنسان على إدراك مشاعره، واستيعاب ما يختلج في خواطر من حوله، والأهم أن يحسن إدارتها بغية تحقيق هدف بعينه.

وانبرى ثلة من الباحثين لقياس ذلك، فتمكنوا عبر مقاييس علمية من قياس قدرة القيادي على التفوق في عمله إذا ما كان يتحلى بدرجة مرتفعة من الذكاء العاطفي. والمفارقة أنه عندما قاس العلماء الذكاء العقلي ((IQ))، عند الرؤساء الأمريكيين وجدوه في حدود المعدل الطبيعي وهو معدل غير مرتفع. وهذا دليل على أن أموراً أخرى ينبغي الالتفات إليها، فتبين أن في طليعتها الذكاء العاطفي. وتنبع أهميته من أنه يمكن صاحبه من تحديد نوعية المشاعر التي تنتابه والقدرة على تذليلها لخدمة أهداف مرجوة. قد يبدو كلاماً بديهياً، لكن واقع الحال يشير إلى أن العديد من الأذكياء عقلياً يفتقرون إلى مرونة ورشاقة الذكاء العاطفي الذي يجعل المرء يدخل إلى حقل ألغام من النقاشات العقيمة أو الملاسنات ثم يخرج منها بأقل الأضرار لأنه كان واعياً لما يختلج بالوجدان من مشاعر. بعبارة أخرى، الذكي عاطفياً يحسن تلطيف الأجواء حينما يحتدم النقاش بين طرفين كانا على شفير السقوط في هاوية التجريح.

وقد أطلق مصطلح ((الذكاء العاطفي)) لأول مرة في بحث لأستاذ علم النفس السريري الطبيب مايكل بيلدوك عام 1964م، غير أن من أشهر المصطلح على طريقة التسويق الأمريكية (إن جاز التعبير) كان البروفيسور دانيال غولمان، في كتابه الذي أطلقه عام 1995 ويحمل العنوان نفسه.

وبعد أن تكون لدى العلماء أدوات علمية (استبانات)، صار في مقدورهم استخدامها في اختبارات التقديم الوظيفي. حيث إن من يتحلى بالذكاء العاطفي يمكنه التكيف بسهولة مع العاملين معه. كما أن قدرته القيادية تصبح أسهل مقارنة مع من يفتقرون إلى ذلك أو الصِداميين بطبعهم. مثلما يقيس علم النفس الشخصيات، فإنه قد كشف لنا إمكانية معرفة الجانب الاجتماعي أو العاطفي، فصارت أمام إدارات الموارد البشرية أداة جديدة يمكن أن ((يفلتروا)) أو يصفوا من خلالها مئات أو آلاف المتقدمين لمقاعد وظيفية محدودة. وإن كان لدي تحفظ على الاختبارات الورقية.

والذكاء العاطفي علم مهم جداً، لأنه يجعلنا ندرك ما نمر فيه من مشاعر وتداعياتها، فيدفعنا للتأمل قبل الإقدام على حماقة لا تحمد عقباها. مثل فورة الغضب في غير موضعها المناسب، أو الخصام أو العداء المفرط. ولذلك قيل لا تتخذ قراراً وأنت في قمة الغضب، ولا تطلق وعوداً في لحظة السعادة الغامرة. هذه المعادلة يفهمها الذكي عاطفياً لأنه يدرك تداعيات الأمور.

ومما توصل إليه العلماء من علامات الذكاء العاطفي، القدرة على الإنصات الجيد، وفهم إيماءات المتحدثين الجسدية والتعاطف معها. والذكي عاطفياً يعي مواطن قوته وضعفه (الوعي الذاتي)، ولديه قدرة على التعامل مع المشكلات والسعي نحو وضع حلول والتركيز عليها بدلاً من إلقاء اللائمة على الآخرين.

ولذلك يفلح الأذكياء عاطفياً في توجيه عواطفهم نحو الاتجاه الصحيح الذي يخدمهم أو يخدم الموقف أو المأزق الذي يواجهونه مع الآخرين. ولهذا تجد الذكي يتعاطف معه كل من حوله لأنه في الأساس يقدر مشاعرهم. هو كالبلسم الذي يلطف الجروح والأجواء وهذا ما يجعل المسؤولين يحرصون على وجوده في إدارات وفرق عمل تتطلب تلك السمات التي أضحت أكثر أهمية من الذكاء العقلي