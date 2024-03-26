سقط الفيتو، لم تستطع مندوبة الولايات المتحدة أن ترفعه، وانتصرت الإنسانية في مجلس الأمن الدولي.

لا نقول ذلك فرحاً، فالقرار لا قيمة له ما دامت حكومة التطرف هي الموجودة في الجهة الأخرى، حيث القوة المفرطة، والاستعلاء على العالم كله، والأمم المتحدة لم تفرض قراراتها على إسرائيل منذ 1948 وحتى اليوم، وأدراجها مكتنزة بالأوراق الحاملة للأرقام، منذ قرار التقسيم إلى قرار وقف إطلاق النار، مروراً بقرارات 67 و73 و78 و82، كلها نقعت في الماء ولم تجد من يشربها!

ومع ذلك، كان قرار الاثنين نقلة نوعية، تحمل في طياتها ((دفعة معنوية))، افتقدناها منذ عقود، وبالتحديد منذ عهد رونالد ريغان الذي سلم من لا يستحق حق الإملاء وفرض الأمر الواقع، وبايدن ليس مختلفاً عن الذين سبقوه، ولكنه خضع لمتطلبات العصر الذي يعيش فيه، وهو عصر أصبحت ((كواليسه)) مكشوفة، وألاعيبه مفضوحة، ما اضطره إلى تغيير سلوك التبعية، رغم أنه الكبير، الآمر الناهي في كل العالم، والضعيف الذي يفتقد الإرادة مع إسرائيل، وفعل كل شيء من أجلها طوال ما يقارب ستة أشهر، أيد وسلح وساند وأرسل قوات حماية بحرية، ورفض ثم رفض مشاريع قرارات أممية، واتبع كل فيتو بفيتو، حتى أصبح هو وإدارته معزولين عن بقية العالم، وسمع من قادته كلاماً ما كان أحد يجرؤ على قوله قبل مأساة غزة والاستهتار الذي مارسته إدارته بالقوانين الدولية والمبادئ التي تحقق الاستقرار الدولي، وفي الداخل كان حزبه يخسر في كل يوم مجموعة جديدة من المؤيدين، وهو المقبل على انتخابات رئاسية يحتاج فيها إلى كل صوت.

إنها صحوة متأخرة، ومحاولة لتدارك الأخطاء قبل فوات الأوان، ربما تنفع بايدن وتعيده إلى البيت الأبيض أربع سنوات أخرى، وهذا لن يتم إلا إذا استرجع قراره من نتنياهو و((شلته)) المتطرفة، وفرض عليهم تنفيذ القرار بوقف إطلاق النار، وفتح كل المعابر والموانئ للمساعدات، والعمل على حل الأمور المعلقة بخصوص المخطوفين والمعتقلين، وإجباره على إنهاء الحرب تمهيداً للذهاب إلى مفاوضات الحل النهائي.