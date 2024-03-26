«أضعف الإيمان» أغضب إسرائيل!

الامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

هذا هو أقصى ما استطاعت إدارة بايدن أن تفعله بعد قرابة 7 أشهر من نفاد الصبر على حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

في كل مرة كانت إدارة بايدن تستخدم ((حق النقض)) ((الفيتو)) للاعتراض ولمنع مرور أي قرار دولي لمجلس الأمن يطالب بإيقاف إطلاق النار.

في كل مرة كان تبرير الإدارة الأمريكية لهذا ((الفيتو)) أن واشنطن تحرص على حق إسرائيل في الدفاع الشرعي عن نفسها تجاه العمل ((الإرهابي)) الذي قامت به حركة حماس يوم 7 أكتوبر، وتضيف: ((إن إيقاف إطلاق النار دون إنجاز مهمة القضاء على إرهاب ((حماس – داعش)) كما كانوا يطلقون عليها هو منع إسرائيل من استكمال هذا الحق الشرعي على حد وصفهم))!

تفسير المتحدث باسم البيت الأبيض للفهم الأمريكي لهذا القرار بأنه ((قرار دولي غير ملزم)). ويضيف البيت الأبيض: ((إنه يتعين على (حماس) الالتزام بالقرار والبدء الفوري بإطلاق كافة الرهائن دون قيد أو شرط)).

وفي بيان رسمي أعلنت ((حماس)) ترحيبها الكامل بقرار مجلس الأمن واستعدادها الكامل للالتزام بتفاصيله.

رد فعل إسرائيل كان غاضباً للغاية بدءاً برد فعل مندوبها في مجلس الأمن الذي اعتبر القرار مجحفاً بحق إسرائيل، لأنه ركز على إدانة أعمال إسرائيل ولم يشر إلى ((جريمة حماس)) يوم 7 أكتوبر.

رد الفعل الثاني وهو الأقوى هو تجميد مهمة الوفد الإسرائيلي الذي كان مقرراً له السفر إلى واشنطن خلال ساعات للتفاوض حول مستقبل المفاوضات الجارية في الدوحة ومستقبل العمليات في رفح.

الغضب الإسرائيلي سبقه ((خيبة الأمل)) في امتناع واشنطن عن التصويت على القرار وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مواقف واشنطن تجاه أي قرار إدانة دولي كان يسعى لعقاب إسرائيل.

ورغم أن القرار غير ملزم، ورغم أن واشنطن لم تؤيده بل – امتنعت فقط – عن التصويت عليه، إلا أن نتنياهو تصرف تجاهه بغضب كأنه ((خيانة وتخلٍّ)) من الحليف الأمريكي.

إسرائيل كانت تريد فيتو جديداً من الأمريكيين، والعرب أصحاب النوايا الحسنة كانوا يريدون تأكيداً أمريكياً للقرار، ولكن جاء أضعف الإيمان الذي حقق شرخاً في علاقة واشنطن بتل أبيب.

الأيام القليلة المقبلة سوف تكون كاشفة للإجابة عن 4 أسئلة مباشرة:

1 - هل ستوقف إسرائيل إطلاق النار؟

2 - هل ستفتح كل المعابر دون قيود لدخول المساعدات الإنسانية؟

3 - هل ستقوم بتبادل الرهائن بالمعتقلين؟

4 - هل ستضرب إسرائيل كل ذلك عرض الحائط وتبدأ عمليتها البرية في رفح مهددة علاقاتها بالجميع بشروخ عميقة غير مسبوقة؟