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أموال «الأونروا» بغزة تكفي حتى نهاية مايو

3/26/2024 7:16:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أمس، إن الوكالة لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية مايو بعد أن أوقف عدد من المانحين تمويلهم بسبب اتهامات إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.

وأضاف في جنيف: ((ما يمكنني قوله اليوم هو أنه يمكننا تشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو، بينما قبل شهر لم يكن لدي سوى رؤية لأسبوع أو أسبوعين تاليين)). وتابع: ((لكن هذا يظهر أيضاً مدى سوء الوضع المالي للمنظمة)).

وتواجه الأونروا، التي تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة، أزمة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً بالتورط في هجمات حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ودفعت الاتهامات العديد من الدول، ومنها الولايات المتحدة، إلى وقف التمويل. واستأنفت دول عدة، منها كندا وأستراليا وفنلندا والسويد، تمويل الوكالة منذ ذلك الحين. وقال لازاريني عن المانحين: ((آمل أن يعود المزيد منهم)).

وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل الغذاء التابعة للأونروا إلى شمال غزة، إذ من المرجح أن تحدث المجاعة بحلول شهر مايو، وفقاً لتقرير مدعوم من الأمم المتحدة نُشر الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إن إسرائيل ستتوقف عن العمل مع الأونروا تماماً في غزة. ووصف لازاريني قرار إسرائيل بعدم السماح بوصول قوافل الغذاء التابعة للأونروا إلى شمال غزة بأنه يهدف إلى ((منع الأشخاص المعرضين لخطر الموت)) من البقاء على قيد الحياة.

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