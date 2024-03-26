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تركيا توقف 147 شخصاً يشتبه بانتمائهم لـ«داعش»

3/26/2024 7:16:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتقلت السلطات التركية 147 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش في حملة جرت في مختلف أنحاء البلاد، حسبما أعلن وزير الداخلية.

وأفاد علي يرليكايا عبر ((اكس)) بأن التوقيفات جرت خلال مداهمات متزامنة نُفذت في 30 مقاطعة من مقاطعات البلد البالغ عددها 81.

وكان أربعون شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش قد أوقفوا الأحد في ثماني مقاطعات، بحسب السلطات.

وأعلن وزير الداخلية عن توقيف ما مجموعه 2919 شخصاً في تركيا منذ عام يشتبه بأنهم على علاقة بالتنظيم المتشدّد.

وكشف مصدر أمني تركي لوكالة ((فرانس برس)) أن اثنين من الموقوفين المشتبه بضلوعهم في الهجوم على قاعة حفلات في ضاحية موسكو الجمعة الذي تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية أقاما في تركيا عدّة أسابيع قبل العودة إلى روسيا بالطائرة في الثاني من مارس.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه ((تسنّى للشخصين التنقّل بحرية وبلا عوائق بين روسيا وتركيا في غياب مذكّرة توقيف في حقّهما)).

وقال مسؤول أمني تركي لـ((رويترز)) إن المسلحين الطاجيك الذين نفذوا الهجوم الدموي الذي وقع في إحدى ضواحي موسكو الأسبوع الماضي دخلوا تركيا ومكثوا لفترة وجيزة لتجديد تصاريح إقامتهم الروسية لكن يتحولوا إلى التطرف هناك.

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